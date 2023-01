Shakira planeja lançar nova música com ataques a Piqué no dia de seu aniversário

As polêmicas do fim do relacionamento entre Gerard Piqué, ex-zagueiro do Barcelona, e a cantora Shakira parecem não ter fim. Após suposta traição do jogador, nova música da colombiana alfinetando o ex-marido e tentativa de reconciliação, o jornal espanhol Marca afirmou que uma nova canção de Shakira, com mais ataques a Piqué, pode ser lançado no próximo dia 2 de fevereiro - seu aniversário e do zagueiro.

Neste mês, a cantora já havia lançado uma canção, em parceria com o DJ Bizarrap, chamada Music Session #53, com alfinetadas e referências a seu ex-marido. Atualmente, a canção conta com mais de 160 milhões de reproduções no Spotify. No último ano, duas outras músicas - Monotonía y Te felicito - já tiveram críticas direcionadas ao jogador.

Leia também Torcedores do Santos fazem protesto no CT Rei Pelé e conversam com Odair Hellmann e Falcão

Em Music Session #53, última entrada na discografia da cantora, Shakira ironizou o novo relacionamento de Piqué com Clara Chía, modelo de 23 anos, com quem teria traído a colombiana. “Eu valho duas de 22 (anos)/ Você trocou uma Ferrari por um Twingo”, diz um dos trechos da canção.

Shakira e Piqué se separaram após relacionamento de 12 anos. Foto: Josep Lago/AFP

A nova música de Shakira e Karol G está prevista para ser lançada na próxima quinta-feira, 2 de fevereiro, data de aniversário da colombiana e, coincidentemente, de Piqué. Segundo os rumores, a canção trará críticas mais sutis ao jogador.

Piqué e Shakira permaneceram juntos por 12 anos e tiveram dois filhas - Milan e Sasha. Nesta semana, o zagueiro, que se aposentou do futebol em 2022, publicou sua primeira foto em seu Instagram ao lado da modelo Clara Chía.