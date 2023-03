Shakira quebra 14 recordes com música que fala de traição de Piqué

As músicas que Shakira fez após o término do casamento com o ex-jogador Gerard Piqué, do Barcelona, entraram para a história. Nesta semana, a canção “Music Sessions Vol. 53″, feita em parceria com Bizarrap, entrou para o livro dos recordes e fez a cantora se tornar dona de 14 recordes mundiais.

“Music Sessions Vol. 53″ se tornou a música latina mais ouvida no Spotify no período de 24 horas, tendo somado mais de 14 milhões de execuções, de acordo com o site Blitz. Além disso, a composição se tornou a música de origem latina com mais visualizações no YouTube em um dia, com mais de 63 milhões, e a que mais foi ouvida no Spotify em uma semana, com mais de 80 milhões de repetições.

Outra marca impressionante alcançada pela colombiana é sua colocação nas paradas da Billboard, alcançado o segundo lugar na “Billboard Global 200″. Além de parabenizar os artistas com um post no Instagram, o Guinness World Records entregou os certificados nos bastidores do programa americano “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”.

Os 14 recordes mundiais de Shakira com a canção “Music Sessions Vol. 53″