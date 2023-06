Shakira voltará com os filhos para Barcelona e encontrará Piqué

Shakira está voltando para Barcelona. Após se mudar com os filhos para Miami, depois do fim de seu casamento com Piqué, a cantora está retornando para a cidade espanhola com Milan e Sasha para que os dois passem alguns dias de férias com a família do pai.

Com o fim do ano letivo de Milan e Sasha em Miami, os advogados de Shakira e Piqué acordaram que o ex-jogador do Barcelona iria para os Estados Unidos nesta sexta-feira pegar os filhos e retornaria para a Espanha com os dois para passar cerca de duas semanas de férias na Europa. Contudo, por conta de uma reviravolta, Shakira é quem levará os filhos para a Europa. A Justiça determinou que as crianças passem 70% do tempo do recesso escolar com Piqué – Shakira, que possui a guarda, fica com os filhos no 30% restante.

Apesar de existir um acordo para a cantora e o ex-jogador dividirem o atual período de férias dos filhos, é fato que outras questões envolvendo a rotina de Milan e Sasha está longe de ser definida. Shakira trocou de advogados recentemente e as partes esperam que, mesmo com as diferenças entre os dois, as questões envolvendo os filhos seja definida o mais rápido possível.

Piqué e sua família deverá ficar com os filhos por cerca de 15 dias durante as férias de verão da escola Foto: REUTERS/Albert Gea

Problemas recentes

Recentemente, Piqué foi surpreendido com o lançamento da última música de Shakira. No clipe de “Acróstico”, os filhos do casal aparecem e a participação dos dois não teria tido a permissão do ex-jogador. Por conta disso, segundo a imprensa europeia, o ex-atleta teria cogitado processar a ex-mulher.

Além disso, a mudança de Shakira para Miami com os filhos fez com que Piqué buscasse um imóvel próximo da mansão da cantora nos Estados Unidos, de acordo com a imprensa espanhol. Contudo, em recente visita aos Estados Unidos, o ex-zagueiro negou que buscava uma casa para alugar. Na ocasião, tratava de questões legais da separação e planejava ver Sasha e Milan.

POLÊMICA SEPARAÇÃO DE SHAKIRA

Piqué e Shakira se separaram no início do ano. A imprensa espanhola noticiou que a cantora colombiana pediu o divórcio após tomar conhecimento de uma relação extraconjugal do zagueiro. A primeira pista da traição teria sido uma geleia de Shakira que o atleta detestava, mas a cantora notou que o produto havia sido consumido por outra pessoa.

Em janeiro deste ano, o ex-jogador anunciou oficialmente seu namoro com a modelo espanhola Clara Chía, publicando uma foto dos dois juntos. Ela é apontada como pivô da separação do futebolista e a cantora colombiana. O novo casal já estaria pensando em casamento. O assunto tomou conta da Espanha. Ainda em janeiro, repercutiu nas redes um vídeo publicado por Shakira cantando a música “Kill Bill”, da cantora SZA. “Eu talvez, eu talvez mate meu ex, não é a melhor ideia. A nova namorada dele será a próxima, como vim parar aqui?”, foi o trecho da música selecionado pela cantora.

Desde a oficialização da separação, Shakira e Piqué têm trocado inúmeras farpas e cutucadas pelas redes. A mais famosa delas foi o lançamento da música “Shakira BZRP Music Sessions 53″, em que a cantora forma parceria com o DJ Bizarrap.

A letra da música é composta por um série de ironias e mensagens indiretas que seriam para Piqué. Em certo momento da canção, a colombiana afirma que o jogador trocou uma Ferrari por um Twingo e um Rolex por um Cássio: “As mulheres já não choram, as mulheres faturam”. A música já conta com cerca de 440 milhões streams no Spotify.