Silêncio e balões pretos: torcida homenageia corintianos mortos em acidente de ônibus

O Corinthians e sua torcida homenagearam as vítimas do acidente na rodovia Fernão Dias, que matou sete torcedores e deixou dezenas de feridos, na madrugada do último domingo. Na partida desta noite, contra o Estudiantes pela Sul-Americana, os torcedores ergueram bexigas pretas para o alto, sobre as cabeças, no minuto sete de jogo, em referência ao número de vítimas.

Antes de a bola rolar, as luzes da Neo Química Arena se apagaram e foi respeitado um minuto de silêncio. Sete minutos depois do apito inicial, a torcida ergueu as bexigas, em memória de Allan Luiz Sampaio Aguiar, Andrew Nicolas Francisco, Hamilton Rogério dos Santos, José Antônio da Silva, Renan Wellington Barbosa, Rodrigo Lacerda de Barros e Vanderlei Rosielton Henrique Simão, todos vítimas fatais no trágico acidente de ônibus.

O acidente aconteceu na Rodovia Fernão Dias (km 381), entre Brumadinho e Igarapé, região metropolitana de Belo Horizonte. O ônibus transportava 43 torcedores do Corinthians de volta da capital mineira, onde viram o Corinthians empatar por 1 a 1 com o Cruzeiro no sábado à noite, até Taubaté. O acidente ocorreu no início da viagem de volta, depois de menos de uma hora de trajeto.

A homenagem não foi maior e mais impactante devido às restrições impostas pela Conmebol, que proíbe bandeiras e outros artefatos que seriam usados pela torcida dentro do estádio.

A Gaviões da Fiel chegou a pedir, informalmente à direção do clube, para que a partida fosse adiada, por entender que o momento é de luto. Na segunda-feira, a principal torcida organizada do clube teve suas atividades suspensas. A diretoria enviou ofício à Conmebol, mas não o pedido não foi aceito.

Pelo regulamento da Copa Sul-Americana, no entanto, o pedido de adiamento da partida não foi possível. Todas as solicitações institucionais das equipes para os jogos precisam ser enviados para a entidade responsável pela realização da competição com, no mínimo, 72 horas de antecedência.

Velório dos corintianos no interior de São Paulo reuniu centenas de pessoas Foto: Taba Benedicto/ Estadão

No sábado, durante a partida contra o Goiás, na Neo Química Arena, como a CBF é menos restritiva, a torcida fará uma homenagem maior, com sete bandeiras, cada uma exibindo a foto dos corintianos mortos no acidente. Alguns deles eram integrantes da Gaviões da Fiel, principal organizada ligada ao clube, e da Coringão Chopp.

“Estamos todos, Corinthians e Fiel Torcida, consternados com essa tragédia. Estamos focados em dar todo o suporte necessário às vítimas, seus familiares e autoridades, e acompanhando de perto a prestação dos socorros em andamento e à disposição para fazer tudo o que estiver a nosso alcance neste momento de imensa dor”, afirmou o presidente Duilio Monteiro Alves.

O Corinthians disse ter custeado translado, velório e outras despesas relacionadas ao acidente.