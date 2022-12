Sob investigação da Justiça, presidente da Juventus se despede após renúncia: ‘Decisão difícil’

A crise que assola a Juventus, com resultados ruins no campo e problemas administrativos que causaram a saída em peso da diretoria, também atingiu seu presidente, Andrea Agnelli. Sob investigação do Ministério Público de Turim por causa de irregularidades contábeis, o dirigente se despediu do clube nesta terça-feira após renunciar ao cargo no dia 28 de novembro.

“Deixar a presidência não foi uma decisão fácil para mim, que além de amar a Juve, trabalhei muito para alcançar os resultados extraordinários dos últimos anos, dentro e fora do campo. Tomei esta decisão com toda a serenidade”, afirmou Agnelli, que estava na direção da equipe desde 2010, em Assembleia Geral de Acionistas no Allianz Stadium, em Turim. “Foi uma honra ser presidente da Juventus, que vem antes de tudo e de todos. Até o fim.”

Ex-vice presidente e jogador da Juventus, Pavel Nedved, e ex-presidente, Andrea Agnelli, e durante partida entre a equipe de Turim e Sampdoria. Ambos renunciaram de seus cargos após denúncias de corrupção. Foto: Stringer/EFE

A Juventus definirá seu substituto no dia 18 de janeiro. Até lá, o clube terá de prestar esclarecimentos à Justiça por causa das contas negativas e por tentativa de manipular o mercado divulgando informações financeiras inverídicas.

Agnelli, contudo, garante que seu trabalho foi de excelência, apenas de déficit de quase 240 milhões de euros (aproximadamente R$ 1,34 bilhão) e, pelo quinto ano, com o clube fechado no vermelho.

“Continuo firmemente convencido do bom trabalho de todos estes anos, opinião confirmada também nas últimas semanas pelas análises de numerosos especialistas”, disse. “A Juventus demonstrará as suas boas e legítimas razões.”

Após se defender, ele explicou o motivo de deixar o cargo, no qual sua família vinha se perpetuando há quase 100 anos. “Achei por bem dar um passo atrás, para evitar sequer pensar que as escolhas e decisões que serão feitas daqui para a frente foram condicionadas pelo meu envolvimento pessoal.”

BRASILEIROS DE VOLTA

A terça-feira também marcou o retorno do trio brasileiro que defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar. Os laterais Danilo e Alex Sandro e o zagueiro Bremer voltaram sorridentes e já trabalharam com os demais companheiros.

Na sexta-feira, a Juventus faz amistoso com o Standard Liège, da Bélgica. O retorno oficial aos campos ocorre no dia 4 de janeiro, na casa da Cremonese, pelo Campeonato Italiano. Terceira colocada com 31 pontos, a equipe reiniciará sua caça ao líder Napoli, que soma 41.