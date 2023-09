Sobrevivente de incêndio do Ninho do Urubu pega pênalti e Flamengo é campeão brasileiro sub-20

O Flamengo é campeão brasileiro sub-20. O título veio depois de disputa de pênaltis contra o Palmeiras nesta quinta-feira, dia 7, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ). É a segunda vez que os Garotos do Ninho são campeões na categoria. Um dos destaques foi o goleiro Dyogo Alves, de 19 anos, que é sobrevivente do incêndio no Ninho do Urubu, que matou dez jovens das bases do clubes em fevereiro de 2019. Dyogo pegou um pênalti na disputa decisiva.

“Faz pensar por eles. Todos eles queriam estar aqui. Sei que estão melhores do que a gente, sem dúvida. É o propósito de Deus. Naquela hora, ele não queria me levar. Queria me deixar para eu fazer história com a camisa do Mengão”, declarou o goleiro ao dedicar a conquista aos colegas mortos na tragédia.

O jogo terminou em 0 a 0 no tempo regulamentar. Nos pênaltis, ambos os times abriram com gol. Dyogo pegou, com os pés, a penalidade batida por Allan. O Palmeiras ainda teve uma cobrança anulada por uma paradinha e a última e derradeira foi isolada, para fora. A disputa terminou em 3 a 2.

Dyogo Alves foi personagem na conquista do Flamengo, nos pênaltis. Foto: Nayra Halm (CBF)

Volta para casa, retorno ao Rio e titularidade

Dyogo Alves afastou-se do clube após a tragédia e retornou para Fortaleza, onde a família vive. Em 2021, porém, o goleiro voltou para o Rio e assinou contrato com o Flamengo. O vínculo vai até 2024. Até pouco tempo atrás, o titular da equipe sub-20 do Flamengo era Kauan Santos. O goleiro de 20 anos, contudo, foi negociado com o Eintracht Frankfurt, da Alemanha, por R$ 1,6 milhão. Dyogo, então, retomou a meta.

Continua após a publicidade

“É fruto do meu trabalho. Se o Kauan não fosse vendido, ele iria estar aqui. Acabou indo para algo melhor na carreira dele. Esse título dedico a ele também, dedico para minha família, que está lá em Fortaleza”, comemorou. O volante Rayan Lucas também é sobrevivente do incêndio. Ele entrou durante a partida. A primeira conquista do Campeonato Brasileiro Sub-20 do Flamengo foi no ano do incêndio, em 2019, quando bateu também o Palmeiras.

Com a melhor campanha, o Flamengo jogou como mandante em Volta Redonda (RJ), em partida com entrada gratuita. Foto: Nayra Halm (CBF)





Flamengo teve a melhor campanha e ganha vaga na Libertadores

Os Garotos do Ninho chegaram na final após liderarem o Grupo A na primeira fase do Brasileirão Sub-20, com sete vitórias e duas derrotas, somando 21 pontos. Com a melhor campanha, o time eliminou o Athletico-PR nas quartas de final, perdendo o jogo de ida por 2 a 1 e vencendo o da volta por 4 a 1. Na semifinal, bateu o Santos nos dois jogos e garantiu a vaga na decisão. Com o resultado, o Flamengo se sagrou bicampeão do Brasileirão Sub-20, o 24º título do futebol de base nesta temporada. A conquista também garante ao clube a vaga na Libertadores Sub-20 de 2024.