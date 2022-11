Son de máscara: saiba porque o atacante sul-coreano usa o acessório contra o Uruguai

Publicidade

Um dos principais nomes da seleção da Coreia do Sul, o atacante Son Heung-min entrou em campo utilizando uma máscara preta protetora no rosto na partida de estreia da Copa do Mundo do Catar, nesta quinta-feira, diante dos uruguaios. Você sabe por quê?

No início do mês, em um jogo do Tottenham, ele sofreu uma fratura no rosto, na altura do olho esquerdo, ao se chocar com Chancel Mbemba, do Olympique de Marselha, pela Liga dos Campeões. O jogador foi submetido a uma cirurgia no dia 9 de novembro e a sua convocação para o Mundial chegou a ser colocada em dúvida por causa disso. Son se recuperou a tempo e foi orientado a usar a máscara nas partidas do Mundial.

Nos treinos da Coreia do Sul, Son já vinha utilizando o utensílio de proteção. A estratégia deve se repetir nas próximas partidas. Jogador de velocidade e com bom poder de finalização, ele é considerado peça fundamental no esquema do técnico português Paulo Bento. Pela seleção de seu país, Son já fez 105 partidas e marcou 35 gols. Nas bolas de escanteio da Coreia contra o Uruguai, Son tem a missão de cobrar os tiros de canto. Ele não fica na área para tentar o cabeceio.

Torcedores da Coréia do Sul adotaram a "máscara de Son" nas arquibancadas do Estádio Education City. Foto: Matthew Childs/ REUTERS

O acessório, inclusive, fez sucesso entre os torcedores da Coreia do Sul. Na estreia da seleção asiática no Mundial contra o Uruguai, no Estádio Education City, diversos torcedores -principalmente crianças- foram flagrados utilizando máscaras em alusão ao novo visual de Son.

Astro do Tottenham desde 2015, Son entra em campo para disputar a sua terceira Copa do Mundo. Ele esteve presente nos Mundiais de 2014 e 2018. No entanto, nas duas edições, os coreanos não conseguiram passar da fase de grupos da competição.

A Coreia do Sul integra o Grupo H do Mundial do Catar. Depois de encarar os uruguaios no jogo de estreia desta quinta, os sul-coreanos enfrentam a seleção de Gana na próxima segunda-feira. O terceiro compromisso acontece no dia 2 de dezembro, contra Portugal.