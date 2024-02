O atacante Son Heung-min teve uma lesão pouco comum na véspera da eliminação da Coreia do Sul na Copa da Ásia por 2 a 0 contra a Jordânia. Capitão do time, ele tentava separar uma briga de pingue-pongue entre companheiros do time quando teve um dos dedos da mão direita deslocado. O episódio refletiu o clima da delegação sul-coreana, que ficou na fila do torneio continental mais uma vez.

PUBLICIDADE Segundo informações do site The Athletic, Son estava incomodado com a falta de foco dos jogadores mais jovens no time. O incômodo também era compartilhado por outros astros da Coreia, como Hwang Hee-chan, do Wolverhampton, e Kim Min-jae, zagueiro do Bayern de Munique. Um dos jovens cobrados era Lee Kang-in, do Paris Saint-Germain. Na véspera do confronto com a Jordânia, pela semifinal da Copa da Ásia, Lee e outros jogadores deixaram o jantar mais cedo para jogar pingue-pongue. Houve confusão na brincadeira. Son tentou separar os jogadores e teve um dos dedos deslocados.

Recomendado para você Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading...

Son jogou contra Jordânia, na semifinal da Copa da Ásia, com dedo da mão imobilizado. Foto: Aijaz Rahi/AP Photo

Depois que o caso se tornou público, Lee publicou um pedido de desculpas no Instagram. “Preciso seguir o exemplo dos jogadores mais experientes, mas peço desculpas por não mostrar um bom comportamento para os fãs de futebol. Peço desculpas a todos os torcedores que se sentiram decepcionados comigo. Eu vou tentar ser um jogador e uma pessoa melhor”, escreveu o atleta.

A última vez que a Coreia do Sul conquistou a Copa da Ásia foi o bicampeonato de 1956 e 1960. Desde então, a seleção é uma das principais do torneio, mas não conseguiu repetir uma campanha vencedora. Nesta edição, o Catar, que sediou o torneio, foi campeão após bater a Jordânia por 3 a 1 na final. Não houve anúncio sobre mudança na comissão técnica da Coreia do Sul depois da eliminação para a Jordânia. O alemão Jürgen Klinsmann deve comandar o time sul-coreano na próxima rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026.