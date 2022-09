Sorriso duplo: nova campanha tem jogadora do Inter como destaque e defende equidade no esporte

Em agosto, o Estadão informou, com exclusividade, a história da parceria da marca de creme dental Sorriso com o jogador Marcos Vinicios, o Sorriso, do Red Bull Bragantino. O sucesso da campanha nas redes sociais fez com que uma nova ação acontecesse, dessa vez no futebol feminino.

Ingrid de Paula Silva, mais conhecida como Sorriso, é jogadora do Internacional e peça central da “segunda parte” desta ação publicitária. Após o anúncio da parceria com Marcos Vinicios, a marca recebeu inúmeros pedidos de que também se envolvesse com a modalidade feminina. Os pedidos foram acolhidos.

“A marca sempre colocou o público no centro de suas decisões, e agora não seria diferente: ouvimos as redes sociais e trouxemos a Sorriso para jogo”, avalia Nelson Malta, diretor de marketing da Colgate-Palmolive no Brasil.

Nesta segunda-feira, na partida de volta da semifinal do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino entre Internacional e São Paulo, irá ocorrer a ação. O jogo acontece às 17h30 (horário de Brasília), no Morumbi. Assim como aconteceu com o Red Bull Bragantino, será a primeira vez que uma marca patrocina apenas uma jogadora de um clube feminino. A zagueira será a única integrante da equipe a ter a marca Sorriso estampada na camisa no lugar de seu nome de registro.

Ingrid de Paula, a Sorriso, é peça central da marca de creme dental de mesmo nome.

A novidade desta vez é, além do patrocínio inédito, a defesa da equidade entre as modalidades feminina e masculina do futebol. Ingrid irá receber o mesmo valor pela ação que seu “xará” do Bragantino. Esse movimento surge em um momento de crescimento do futebol feminino no País. Com o aumento de visibilidade no esporte, das transmissões e das premiações, a marca defende a igualdade de pagamentos entre os profissionais.

“Este encontro acontece em um momento em que Sorriso reforça algo fundamental: a diversidade como premissa. É com muito orgulho que colaboramos com o esporte feminino em uma parceria inédita, divertida e cheia de brasilidade”, completa Malta.

Quem é Ingrid de Paula, a Sorriso?

Zagueira, tem 27 anos e é uma das referências do Internacional. Ingrid Paula, a Sorriso, vive uma nova fase em sua carreira como atleta. Com mais de 100 jogos disputados pelo clube gaúcho - a primeira jogadora a alcançar essa marca no Rio Grande do Sul -, leva uma marca inseparável consigo, que deu origem a seu apelido no futebol.

Em conversa com o Estadão, Ingrid não consegue esconder seu sorriso contagiante. “Ganhei esse apelido em 2008, quando jogava no Centro Olímpico. As veteranas faziam piadas, brincavam, mas eu não falava nada, porque ainda era jovem. Só sorria, e assim surgiu o meu apelido”. Ao falar sobre como recebeu o convite para participar da ação, a jogadora esbanja a mesma alegria de quando começou no futebol.

“Tinha acabado de sair do treino quando vi meu celular cheio de mensagens e notificações. Eu achei estranho, porque não tinha postado nada”, conta Ingrid. Só depois ela foi descobrir o patrocínio com o Sorriso do Bragantino e leva de fãs que foram pedir para que a marca também a patrocinasse.

Ingrid esbanja alegria ao falar sobre nova campanha da Sorriso.

“Assim que eu descobri, fiquei muito feliz, porque lembraram de mim. Logo na sequência, mandei mensagem para eles (Sorriso) no Instagram, brincando que ‘agora só falta eu (ser patrocinada)’”. Deu certo. Além de participar da ação inédita no futebol feminino, Ingrid será centro de uma discussão importante na modalidade: a equidade entre homens e mulheres.

A jogadora irá receber os mesmos valores monetários que Sorriso, do Bragantino, recebeu na ação iniciada em agosto. “É importante que esses temas sejam abordados na mídia e na imprensa. Fico muito feliz em estar participando de uma discussão necessária como esta”, diz Ingrid.

Além disso, ela também analisa o atual momento do futebol feminino no Brasil. Com a segunda semifinal do Campeonato Brasileiro nesta segunda-feira - o Corinthians eliminou o Palmeiras no sábado e já está classificado para a decisão -, Internacional e São Paulo se enfrentam em busca da segunda vaga. “É a competição mais difícil dos últimos tempos. Grandes jogadoras, que voltaram ao País para jogar no futebol brasileiro. Isso é muito importante para o crescimento do nosso esporte e dos nossos clubes”, afirma