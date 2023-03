Sorteio da Copa do Brasil 2023: potes, horário e onde assistir

Agora é a hora da definição dos jogos. Nesta quarta-feira, dia 29, às 14h, serão definidos os 16 jogos da terceira fase da Copa do Brasil de 2023. Flamengo, Palmeiras, Athletico-PR, Atlético-MG, São Paulo, Fluminense, Fortaleza, Corinthians, Internacional, Cruzeiro, Sport e Paysandu, previamente classificados através da Libertadores, Copa do Nordeste, Copa Verde, Série A e Série B do Campeonato Brasileiro de 2022 se juntam aos 20 classificados através das duas fases anteriores.

O sorteio desta quarta contará com dois potes. Com base no ranking da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), os 32 times foram divididos e os confrontos serão definidos com uma equipe de cada se enfrentando em partida de ida e volta por uma vaga nas oitavas de final. Os duelos estão programados para acontecer no mês de abril.

Vale lembrar que os clubes vão receber nesta terceira fase da competição cota no valor de R$ 2,1 milhões. Para as oitavas, esse valor salta para R$ 3,3 milhões.

Marcelo Cortes/Flamengo Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Potes do sorteio

O pote 1 do sorteio da Copa do Brasil contará com Flamengo, Palmeiras, Athletico Paranaense, Atlético-MG, São Paulo, Fluminense, Fortaleza, Corinthians, Santos, Internacional, Grêmio, América-MG, Bahia, Botafogo, Cruzeiro e Coritiba.

O porte 2 terá Sport, CRB, CSA, Náutico, Remo, Tombense, Brasil de Pelotas, Paysandu, ABC, Ituano, Botafogo-SP, Volta Redonda, Ypiranga-RS, Nova Iguaçu, Maringá e Águia de Marabá-PA.

Horário

O sorteio terá início às 14h pelo horário de Brasília.

Onde assistir

O sorteio da terceira fase da Copa do Brasil de 2023 terá transmissão do canal da CBF no Youtube e do Sportv, na TV por assinatura.