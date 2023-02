A Copa do Brasil 2023 define o chaveamento para suas primeiras fases nesta quarta-feira, às 14h, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio. 80 equipes de todos os Estados brasileiros estão divididas em oito potes. Serão definidas 40 partidas da etapa inicial, além dos cruzamentos da segunda fase.

Entre as equipes paulistas, Santos, Red Bull Bragantino, Ponte Preta, Ituano, Botafogo de Ribeirão Preto, São Bernardo FC e Marília participam do sorteio na etapa inicial, enquanto Palmeiras, Corinthians e São Paulo entram apenas nas oitavas de final por causa da classificação para a Libertadores e do posicionamento na última edição do Brasileirão.

Os 80 times serão divididos em oito potes nomeados de A a H, de acordo com a colocação no ranking da CBF. Por força do regulamento, na primeira etapa, as equipes pior ranqueadas são mandantes da partida única. Em caso de empate, o visitante avança para a próxima fase.

Copa do Brasil terá seus confrontos da primeira fase definidos nesta quarta. Foto: Fernando Souza/CBF

No sorteio, a CBF oporá as equipes da seguinte forma: Pote E x Pote A, Pote F x Pote B, Pote G x Pote C, Pote H x Pote D. Ao fim do sorteio, os times já saberão quais os possíveis adversários da segunda fase e se atuarão como mandantes ou visitante em caso de classificação.

POTES

POTE A

Santos

Grêmio

América-MG

Atlético-GO

Ceará

Bahia

Botafogo

Red Bull Bragantino

Goiás

Cuiabá

POTE B

Juventude

Vasco

Coritiba

Chapecoense

Avaí

CRB

CSA

Vitória

Vila Nova

Ponte Preta

POTE C

Sampaio Corrêa

Criciúma

Operário de Ponte Grossa

Londrina

Náutico

Remo

Tombense

Brasil de Pelotas

Brusque

ABC

POTE D

Ituano

Botafogo-SP

Manaus

Volta Redonda

Ypiranga

Ferroviário

Botafogo-PB

Santa Cruz

Brasiliense

América-RN

POTE E

Campinense

Jacuipense

São Raimundo-RR

Tocantinópolis

Bahia de Feira

Caldense

Atlético de Alagoinhas-BA

ASA

Sergipe

Ceilândia

POTE F

União

Real Noroeste

Retrô

Marcílio Dias

Tuna Luso

Fluminense-PI

São Luiz

Nova Iguaçu

Humaitá

Trem

POTE G

São Bernardo FC

Vitória

Nova Mutum

Tuntum

Caucaia

Real Ariquemes

Maringá

Operário-MS

Marília

Cordino

POTE H

Parnahyba

Resende

Athletic

Democrata de Governador Valadares

Iguatu

Camboriú

Águia de Marabá

Falcon

Princesa de Solimões

São Francisco-AC

PREMIAÇÃO

Além de assegurar uma vaga na Libertadores, o grande campeão irá receber R$ 70 milhões, R$ 10 milhões a mais do que no último ano. Caso dispute todas as fases do torneio, a equipe que erguer a taça pode receber até R$ 91,8 milhões.

Confira a premiação de cada fase da Copa do Brasil

1ª fase: R$ 1,4 milhão (grupo 1), R$ 1,25 milhão (grupo 2) e R$ 750 mil (grupo 3)

2ª fase: R$ 1,7 milhão (grupo 1), R$ 1,4 milhão (grupo 2) e R$ 900 mil (grupo 3)

3ª fase: R$ 2,1 milhões

Oitavas de final: R$ 3,3 milhões

Quartas de final: R$ 4,3 milhões

Semifinal: R$ 9 milhões

Vice-campeão: R$ 30 milhões

ONDE ASSISTIR

O sorteio terá transmissão da CBF TV no YouTube.