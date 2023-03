Sorteio da Copa Sul-Americana 2023: saiba os adversários do seu time na fase de grupos

A Conmebol sorteou nesta segunda-feira as chaves da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2023, em Luque, no Paraguai. Entre os 32 participantes desta etapa, sete são brasileiros: São Paulo, Santos, América-MG, Botafogo, Goiás, Red Bull Bragantino e Fortaleza.

Cada equipe fará seis jogos na fase de grupos, sendo três em casa e três como visitante. Nesta etapa, as duas melhores equipes avançam. Os primeiros colocados vão diretamente para as oitavas de final, enquanto os segundos colocados duelarão com os terceiros colocados dos grupos da Libertadores.

GRUPOS DA SUL-AMERICANA

Grupo A : LDU (EQU), Botafogo, Universidad Cesar Vallejo (PER) e Magallanes (CHI).

: LDU (EQU), Botafogo, Universidad Cesar Vallejo (PER) e Magallanes (CHI). Grupo B : Emelec (EQU), Guaraní (PAR), Danubio (URU) e Huracán.

: Emelec (EQU), Guaraní (PAR), Danubio (URU) e Huracán. Grupo C : Estudiantes La Plata (ARG), Red Bull Bragantino, Oriente Petrolero (BOL) e Tacuary (PAR).

: Estudiantes La Plata (ARG), Red Bull Bragantino, Oriente Petrolero (BOL) e Tacuary (PAR). Grupo D : São Paulo, Deportes Tolima (COL), Tigre (ARG) e Puerto Cabello (VEN).

: São Paulo, Deportes Tolima (COL), Tigre (ARG) e Puerto Cabello (VEN). Grupo E : Santos, Newell’s Old Boys (ARG), Blooming (BOL) e Audax Italiano (CHI).

: Santos, Newell’s Old Boys (ARG), Blooming (BOL) e Audax Italiano (CHI). Grupo F : Peñarol (URU), Defensa y Justicia (ARG), América-MG e Millonarios (COL).

: Peñarol (URU), Defensa y Justicia (ARG), América-MG e Millonarios (COL). Grupo G : Santa Fe (COL), Universitario (PER), Goiás e Gimnasia y Esgrima La Plata (ARG).

: Santa Fe (COL), Universitario (PER), Goiás e Gimnasia y Esgrima La Plata (ARG). Grupo H: San Lorenzo (ARG), Palestino (CHI), Estudiantes de Mérida (VEN) e Fortaleza.

O São Paulo não terá vida difícil para se classificar. O acaso, porém, pesa a favor do clube tricolor. Há quem diga que uma “maldição” ronda o Morumbi desde a final da Sul-Americana, diante do Tigre, em que a partida não terminou depois que o rival se recusou a jogar. Agora, o São Paulo se reencontra como os argentinos e pode fazer um tira-teima. O Deportes Tolima deve ser o principal rival da chave e o Puerto Cabello, o mais fraco.

Já o Santos não terá de enfrentar a altitude. O Blooming é de Santa Cruz de la Sierra, que tem altitude semelhante à de São Paulo. O Newell’s Old Boys será o principal rival santista na luta pela liderança do Grupo E.

Botafogo, Red Bull Bragantino, Fortaleza e Goiás não devem ter dificuldades para avançar, mas o torcedor do América-MG vai sofrer com o ‘grupo da morte’. Os comandados de Vagner Mancini enfrentarão os tradicionais Peñarol e Millonarios e uma das novas forças sul-americanas, o Defensa y Justicia.

O campeão da Copa Sul-Americana 2023 garantirá vaga na próxima edição da Libertadores, classificando-se diretamente para a fase de grupos. A final do torneio está agendada para Montevidéu, capital do Uruguai, no dia 28 de outubro.

Copa Sul-Americana voltará a ser decidida na capital uruguaia. Foto: Mariana Greif/ Reuters

A rodada inaugural da fase de grupos acontece na próxima semana, entre os dias 4 e 6 de abril. Nas próximas horas, a Conmebol, ao lado das emissoras que possuem os direitos de transmissão, definirá datas e horários de todos os jogos desta etapa.