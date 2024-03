Clubes do mesmo país não podem se enfrentar nesta etapa da competição. Única ressalva novamente se dá sobre as equipes que disputaram a fase prévia. Esses times podem cruzar o caminho de compatriotas. Um grupo da morte poderia ser formado por Palmeiras, Libertad, Rosario Central e Nacional-URU. Outra perspectiva é uma chave com São Paulo, Estudiantes de La Plata, Millonarios e Colo-Colo ou ainda Flamengo, Del Valle, San Lorenzo e Botafogo.

Vale lembrar que o campeão da Libertadores deste ano ainda disputa a Copa Intercontinental da Fifa, novo nome do popular Mundial de Clubes. A partir de 2025, o novo Mundial ganha uma versão quadrienal com novas regras e mais participantes. Veja quem já está garantido no novo torneio.