Sorteio da terceira fase da Copa do Brasil 2025: potes, horário e onde assistir

O sorteio que vai definir os 16 confrontos da terceira fase da Copa do Brasil. 32 clubes estão envolvidos no evento e vão conhecer seus adversários no mata-mata mais importante do País. Cada participante receberá R$ 2.315.250. Caso avancem às oitavas de final, o valor será de R$ 3.638.250. A divisão dos potes segue o Ranking Nacional de Clube da CBF. Os times melhores colocados ficam no Pote 1, enquanto os demais seguem para o Pote 2. Times do Pote 1 enfrentam os do Pote 2, sem qualquer impedimento.

A terceira fase terá a participação de mais 12 agremiações: Flamengo (atual campeão do torneio), Botafogo (campeão do Brasileirão e Libertadores), Santos (campeão da Série B), Paysandu (campeão da Copa Verde), CRB (vice da Copa do Nordeste). Via Libertadores chegam Palmeiras, Internacional, São Paulo, Corinthians, Fortaleza e Bahia. O Cruzeiro ingressa através do Brasileirão. Após a segunda fase seguem na competição: CSA, Vila Nova, Athletico-PR, Ceará, Maracanã-CE, Náutico, Grêmio, Capital-DF, Retrô-PE, Operário-PR, Botafogo-PB, Red Bull Bragantino, Criciúma, Novorizontino, Maringá, Brusque, Fluminense, Atlético-MG, Vasco e Aparecidense-GO.