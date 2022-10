Sorteio dos grupos da Copa do Mundo Feminina 2023 acontece nesta madrugada; Brasil está no Pote 2

Na madrugada deste sábado, a partir das 3h30 (horário de Brasília), a seleção brasileira feminina de futebol conhecerá suas adversárias na Copa do Mundo de 2023, que será sediada na Austrália e na Nova Zelândia, a partir do dia 20 de julho do próximo ano. O sorteio que definirá os grupos acontece na cidade de Auckland, na Nova Zelândia. A técnica Pia Sundhage marcará presença no evento, ao lado da Coordenadora Geral de Seleções Femininas, Ana Lorena Marche.

O Brasil está no pote 2 do sorteio, que foram definidos de acordo com o ranking de seleções da Fifa. As seleções serão divididas em oito grupos de quatro equipes. O desejo da entidade é que nenhum grupo tenha mais de uma seleção da mesma confederação e continente, exceto a Europa, que tem 11 representantes- podendo chegar a 12 caso Portugal passe pela repescagem. Neste caso, os grupos poderão ter ao menos uma seleção europeia, mas não mais do que duas.

Pela primeira vez na história o Mundial terá 32 seleções participantes. Destas, 29 já estão definidas, enquanto outras três ganharão vagas via repescagem, que conta com 10 seleções na disputa (Camarões, Chile, Taiwan, Haiti, Papua Nova Guiné, Paraguai, Portugal, Senegal e Tailândia).

A Copa do Mundo de futebol feminina acontece em 2023 na Austrália e Nova Zelândia.

Potes do sorteio:

Pote 1 - Nova Zelândia (país-sede e 22º lugar no ranking da Fifa), Austrália (país-sede e 13º lugar no ranking), Estados Unidos (1º lugar), Suécia (2º lugar), Alemanha (3º lugar), Inglaterra (4º lugar), França (5º lugar) e Espanha (6º lugar no ranking da Fifa).

Pote 2 - Canadá (7º lugar), Holanda (8º lugar), Brasil (9º lugar), Japão (11º lugar), Noruega (12º lugar), Itália (14º lugar), China (15º lugar) e Coreia do Sul (17º lugar).

Pote 3 - Dinamarca (18º lugar), Suíça (21º), Irlanda (22º lugar), Colômbia (27º lugar), Argentina (28º lugar), Vietnã (34º lugar), Costa Rica (37º lugar) e Jamaica (43º lugar no ranking da Fifa).

Pote 4 - Nigéria (45º lugar), Filipinas (53º lugar), África do Sul (54º lugar), Marrocos (76º lugar), Zâmbia (81º lugar), além das três seleções que se classificarão pela repescagem.

Como funciona o sorteio

O sorteio se inicia com a seleção de um time do Pote 1 e terminará com a escolha do último time do Pote 4. Cada pote será completamente esvaziado antes de passar para o próximo.

Possível ‘Grupo da Morte’

Seguindo os critérios do sorteio e levando em conta as posições das equipes no ranking da Fifa, um possível ‘Grupo da Morte’ pode ser composto por: Estados Unidos (1º lugar), Holanda (8º lugar) ou Brasil (9º lugar), Dinamarca (18º lugar) e Nigéria (45º lugar) e Portugal (23º lugar).

Horário e onde assistir o sorteio

O sorteio acontece às 3h30 (horário de Brasília), com transmissão da TV Globo e do SporTV (TV fechada).