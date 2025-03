Sorteio da Libertadores e Sul-Americana: onde assistir ao vivo, horário e potes

Dos paulistas, Palmeiras e São Paulo serão cabeças de chave no sorteio da Libertadores. Já o Corinthians, eliminado na fase prévia da competição, garantiu uma das vagas no pote 4 da Sul-Americana. Na Libertadores, além da dupla paulista, Flamengo e Botafogo se juntam como cabeças de chave. Além dos brasileiros, River Plate e Racing, da Argentina, e Peñarol e Nacional, do Uruguai,também estão no pote 1.

Internacional, Fortaleza e Bahia completam a lista de clubes do Brasil na fase de grupos, nos potes 2, 3 e 4, respectivamente. Nesta fase do torneio, clubes do mesmo país não podem se enfrentar, com exceção do Bahia. Pela equipe de Rogério Ceni ter se classificado pela fase prévia, não há restrição de confrontos.