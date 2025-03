Sorteio da Libertadores e Sul-Americana poderá impactar calendário e medir poder político

Os clubes brasileiros descobrem nesta segunda-feira, a partir das 20h (de Brasília), os seus caminhos na Libertadores e Copa Sul-Americana. Com o calendário do País estendido pelas disputas dos Estaduais, Mundial de Clubes e Campeonato Brasileiro, a decisão da Conmebol servirá para a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definir os caminhos da 1ª rodada do Brasileirão, somado à final do Campeonato Paulista entre Corinthians e Palmeiras.

A partida de volta da final do Paulistão é o principal pivô para os problemas de data que devem se desenrolar a partir do sorteio desta segunda-feira. Inicialmente marcada em 26 de março, em função de um ofício da CBF, a Federação Paulista de Futebol (FPF) conseguiu adiá-la para o dia seguinte, por um pedido de Corinthians e Palmeiras em reunião que definiu as datas dos confrontos.

Isto se deve à Data Fifa. Os rivais paulistas têm jogadores convocados pelas seleções sul-americanas, que se enfrentam, sem exceção, na terça-feira, 25. O Brasil, por exemplo, joga contra a Argentina, e tem Estêvão entre os convocados. Com 48 horas de descanso, Ramón Díaz e Abel Ferreira poderão ter esses atletas, ainda que com desgastes, com maiores chances de serem utilizados.

Corinthians e Palmeiras, com a final do Paulistão, podem atrapalhar CBF nas datas do Brasileirão. Foto: Alex Silva/Estadão

No entanto, essa data gerou um problema para a CBF. O ofício, enviado aos clubes, exigia que todos os Estaduais fossem finalizados até quarta-feira, 26, porque a primeira rodada do Brasileirão começará no sábado, 29. A FPF conseguiu uma brecha, mas essa nova data da final prejudicaria, inicialmente, Corinthians e Palmeiras em suas estreias na competição nacional. Ambos jogam sua primeira partida no sábado, 29. O Corinthians viaja a Salvador para encarar o Bahia, enquanto o Palmeiras recebe o Botafogo, atual campeão brasileiro e descansado após eliminação precoce no Campeonato Carioca. A ideia da CBF, inicialmente, seria para que o duelo no Allianz Parque fosse a abertura da competição, mas pode ser forçada a adiar a partida para não prejudicar a equipe de Abel Ferreira.

Nesse primeiro momento, para que o Palmeiras jogasse domingo, 30, seria preciso um remanejamento da rodada. São Paulo e Sport se enfrentam às 16h (de Brasília), no MorumBis, e a Polícia Militar não permite que duas partidas, com times grandes da capital paulista se enfrentem no mesmo dia. Para que a equipe alviverde jogue nesta data, seria preciso que a partida do time tricolor seja adiantada.

Vale destacar que Vasco x Santos foi escolhido pela Record para ser transmitido na primeira rodada, enquanto a Globo ficou com Palmeiras x Botafogo.

Problemas com Libertadores e Sul-Americana

O sorteio da Libertadores e Sul-Americana é um fator para o Corinthians. Eliminada na terceira fase da Libertadores, restou à equipe de Ramón Díaz a disputa da segunda competição continental. Entretanto, com a transmissão do SBT, a equipe de Ramón Díaz pode ser forçada a jogar na terça-feira.

Em 2024, a emissora transmitiu todos os jogos da fase de grupos na terça-feira. Pelo acordo com a Conmebol, a emissora pode transmitir, no máximo, três partidas de uma mesma equipe na primeira fase. Essa regra já valia no último ano, em que o Corinthians também disputou a competição.

Por outro lado, também na última temporada, houve uma oportunidade em que, por razão do calendário do Corinthians, Conmebol e SBT entraram em acordo para que a semifinal contra o Racing, na Argentina, fosse disputada em uma quinta-feira.

Para que o Corinthians tenha a partida contra o Bahia adiada para domingo, 30, o SBT pode optar por não transmitir a estreia do time paulista na Sul-Americana, abrindo assim a possibilidade para esse jogo ser disputado na quarta ou quinta-feira, ou alterar sua transmissão para quinta-feira, como ocorreu com a semifinal de 2024.

“Não sabe se jogamos no dia 26 ou 27 (a final do Paulistão), depois há a Sul-Americana, que também não sabemos quando se joga. É uma loucura total”, disse Emiliano Díaz, auxiliar do Corinthians, após a vitória sobre o Palmeiras, por 1 a 0, no Allianz Parque.

Equipe de Abel Ferreira pode ter problemas com datas do Brasileirão após sorteio da Libertadores. Foto: Alex Silva/Estadão

Para o Palmeiras, a Libertadores não se torna um problema para o remanejamento das datas neste primeiro momento, já que, se for escolhido pela Globo, a equipe de Abel Ferreira estreará na quarta-feira. Nesta temporada, os direitos de transmissão da competição são da Globo e da ESPN. Mesmo assim, o time alviverde ainda corre o risco de estrear na terça, dia 1º de abril, o que inviabilizaria a disputa da rodada do Brasileirão em caso de a final permanecer na quinta, dia 27 de março. Isto porque, a Conmebol recusou o pedido do Palmeiras para que os clubes brasileiros não jogassem partidas da Libertadores na terça-feira nesta primeira semana. Em resposta, que se somou ao caso de racismo com Luighi, Leila Pereira e o Palmeiras não enviarão representantes para o sorteio das competições da Conmebol nesta segunda-feira. Pelo calendário, a data base para o início da Libertadores é 2 de abril. Mas em 2024, cinco partidas da primeira rodada da fase de grupos foram disputadas na terça-feira, duas destas envolvendo equipes brasileiras – The Strongest x Grêmio e Millonarios x Flamengo.

Se forem colocados para jogar na terça-feira, Palmeiras e Corinthians não terão descanso pelo Brasileirão. Neste cenário, a única possibilidade, para não desgastar os jogadores, seria no caso de a CBF adiar a primeira rodada para os rivais paulistas. Mas a Globo precisaria alterar sua transmissão de sábado.