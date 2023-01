Mundial de clubes: sorteio define chaveamento e Flamengo conhece possíveis adversários

O Flamengo, atual campeão da Libertadores, conheceu o chaveamento do Mundial de Clubes em sorteio realizado pela Fifa, nesta sexta-feira. A competição será realizada no Marrocos entre o dia 1ª e 11 de fevereiro. O primeiro jogo do Mundial será entre Al Ahly e Auckland City, campeões da África e Oceania respectivamente.

O Flamengo vai enfrentar o vencedor do duelo entre Wydad Casablanca (representante do país-sede) x Al Hilal (atual campeão asiático) no dia 7. O estádio da partida não foi definido.

The path to #ClubWC glory! 🏆 🤩 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 13, 2023

Primeira fase do Mundial

Jogo 1: Al Ahly x Auckland City

Quartas de final

Jogo 2: Seattle Sounders x Vencedor do Jogo 1

Jogo 3: Al Hilal x Wydad Casablanca

Semifinais

Jogo 4: Flamengo x Vencedor do Jogo 3

Jogo 5: Real Madrid x Vencedor do Jogo 2

Final do Mundial

Jogo 6: Vencedor do jogo 4 e jogo 5

Confira as datas do Mundial de Clubes:

