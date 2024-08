CBF sorteia duelos das quartas de final da Copa do Brasil na terça-feira; veja regulamento

Além de definir os confrontos, também serão definidas as datas de ida e volta, os horários e os mandantes. O evento será realizado na sede da CBF, no Rio, com transmissão da CBF TV, no YouTube, às 15 horas.

A CBF não informou se serão definidos os cruzamentos até a final como foram realizadas nas edições anteriores. Deixou no ar a possibilidade de também sortear quem se enfrentam nas semifinais.