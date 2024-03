Sósia de Neymar causa confusão e é entrevistado por emissora de TV mexicana; veja vídeos

Eigon Oliveira, mais conhecido como sósia de Neymar, causou tumulto e confusão no México, confundindo, inclusive, canais de televisão locais, que acabaram entrevistando o sósia como se fosse o próprio craque.

A semelhança com o jogador chamou a atenção desde o momento em que Eigon desceu no aeroporto do México. Em um vídeo postado no Instagram do sósia, é possível ver as pessoas que transitavam no local pedindo para tirar foto, filmando e olhando incrédulas, acreditando que estavam ao lado do craque.

PUBLICIDADE A emissora de televisão mexicana TUDN entrevistou o sósia em um clássico entre América e Chivas, que ocorreu na quarta-feira, dia 13. Na postagem da emissora, a legenda dizia que Neymar escolheu seu favorito no jogo de volta das oitavas de final da Copa dos Campeões da Concacaf. Em entrevista, Eigon afirmou torcer para o América. “O primeiro jogo de ida provou tudo, 3 a 0″. Ainda perguntaram se ele provou a comida mexicana e o sósia elogiou “A comida é muito boa também, tacos, cerveja, chilli”. Enquanto ele dava entrevista para a emissora do México, o Neymar original estava no Brasil para o aniversário da irmã Rafaella Santos.

Outras vezes que o sósia de Neymar roubou os holofotes

Durante a Copa do Catar, em 2022, enquanto Neymar se recuperava de uma lesão no tornozelo direito, o sósia do atacante da seleção chamou a atenção enquanto passeava pelas ruas de Doha. Na ocasião, ele usava camisa e calção da seleção brasileira, além de boné e óculos de sol. Logo, uma multidão se juntou ao redor dele para tirar fotos e filmar. Até mesmo o canal americano Fox Soccer divulgou no X que Neymar havia sido flagrado andando por Doha. O erro foi apontado por seguidores. Ao invés de apagar a postagem, o canal comentou que “Neymar tem um sósia muito convincente”.

Ainda durante a Copa do Mundo de 2022, Eigon entrou em uma loja da Puma também usando boné e óculos escuros – e o tornozelo intacto, sem nenhuma lesão – e mesmo assim causou tumulto no local. Os fãs se empurraram enquanto tentavam se aproximar dele para filmar e tirar fotos, acreditando ser o jogador da seleção. A loja precisou ser fechada e Eigon filmou e acenou para os fãs do outro lado do vidro. Para sair da local, ele precisou ser escoltado por seguranças.