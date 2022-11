Sósia é confundido com Neymar por TV americana e causa alvoroço nas ruas de Doha

Publicidade

Neymar é desfalque no time de Tite para o duelo do Brasil com a Suiça desta segunda-feira. A comissão técnica, inclusive, decidiu que o atacante ficará no hotel da seleção e não irá para o Estádio 974 acompanhar o jogo. Danilo, também lesionado, acompanhará a delegação na arena. Porém, um sósia do atacante da seleção chamou a atenção nas ruas de Doha, com uma rede de televisão dos Estados Unidos acreditando que se tratava do atleta.

Vestindo camisa e calção da seleção brasileira, além de um boné e óculos de sol, o sósia foi cercado por diversos torcedores e fãs que queriam uma foto com o “ídolo”. O sósia foi bastante assediado nas ruas e a cena acabou sendo registrada pelo canal americano Fox Soccer, que escreveu em sua conta oficial no Twitter com a seguinte legenda: “Neymar é flagrado andando por Doha”.

A postagem recebeu diversos comentários de seguidores apontando o erro do canal e explicando que se tratava de um sósia, e não do camisa 10 do Brasil e do Paris Saint-Germain. O canal, contudo, não apagou o conteúdo e fez uma nova postagem afirmando que “Neymar tem um sósia muito convincente”, levando a gafe com bom humor.

26/11/2022 ESPORTE - Neymar fez uma postagem em suas redes sociais na tarde de sexta-feira hoje (26) mostrando imagens de sua recuperação. Foto: Reprodução/Instagram

Neymar sofreu uma entorse no tornozelo direito na estreia do Brasil na Copa do Mundo, quando os comandados de Tite venceram a Sérvia por 2 a 0. Mesmo contundido, o atacante seguiu em campo por mais 11 minutos e participou do segundo gol de Richarlison.

No segundo compromisso do Brasil no Catar, a seleção enfrenta a Suíça, nesta segunda-feira, às 13h (horário de Brasília), no Estádio 974, em duelo válido pelo Grupo G do torneio. O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

Neymar was spotted walking around Doha 👀🇧🇷 pic.twitter.com/DSRoDZmbsU — FOX Soccer (@FOXSoccer) November 27, 2022