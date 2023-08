Soteldo é reintegrado ao Santos e faz primeiro treino com o elenco após um mês afastado por Turra

O atacante Yeferson Soteldo treinou com os demais companheiros do Santos nesta segunda-feira no CT Rei Pelé. Ele colocou fim a um período de pouco mais de um mês trabalhando em horários alternativos. O meia estava afastado desde o dia 1º de julho por decisão do técnico Paulo Turra, agora demitido, e apoiada pela diretor Paulo Roberto Falcão, que também saiu do clube. Ambos acusavam o atleta de cometer um ato de indisciplina, sobre o qual nunca foram fornecidos maiores detalhes.

As demissões de Turra e do coordenador esportivo Paulo Roberto Falcão, ao longo do fm de semana, abriram caminho para a reintegração do venezuelano de 26 anos, cujo contrato custou ao Santos quase R$ 20 milhões. No trabalho desta segunda, ele e os demais jogadores foram orientados pelo auxiliar fixo do time, o ex-zagueiro Claudiomiro Santiago. A partir de terça-feira, os treinos serão comandados pelo uruguaio Diego Aguirre, anunciado no domingo como novo treinador santista.

Durante o período afastado, Soteldo não deixou os holofotes, pois continuou ativo nas redes sociais e chegou até a ironizar Turra em uma postagem. Na ocasião, o treinador publicou em seu perfil do Instagram uma mensagem motivacional. “Nunca seremos bem sucedidos caso não aceitemos a dor da disciplina”. Em resposta, o jogador publicou foto e vídeo treinando na academia do Santos. “Disciplina”, escreveu, além de publicar uma foto deitado no sofá, enquanto assistia a um episódio de Pokémon, acompanhada da frase “O tempo de Deus é perfeito”.

Soteldo fez seu primeiro treino com o Santos após um mês longe do grupo Foto: EFE/ Guilherme Dionizio

No último sábado, enquanto o Santos enfrentava o Athletico-PR, o atacante publicou uma foto visitando um zoológico com a mulher. Após a partida, encerrada com empate por 1 a 1 na Vila, Paulo Turra foi demitido e a possibilidade de Soteldo ser reintegrado ganhou força. A saída do treinador era o último empecilho para isso, já que Paulo Roberto Falcão, defensor ferrenho do afastamento, havia sido demitido na sexta-feira.

Durante a coletiva de apresentação do zagueiro João Basso, na quinta, Falcão foi questionado sobre a chance de Soteldo voltar e ele foi convicto ao dizer que a decisão seria mantida, pois, segundo ele, o ato de indisciplina cometido pelo atleta “fere toda a regulamentação do Santos como clube”.

No dia seguinte, Falcão pediu demissão “em respeito à torcida, pelos recentes protestos diante do desempenho do time em campo”, conforme disse em nota oficial publicada em seu Instagram. Nela, também se manifestou sobre a acusação de assédio que veio à tona no mesmo dia. Uma funcionária do apart hotel onde Falcão mora, no litoral de São Paulo, o acusa de importunação sexual. “Sobre a acusação feita nesta sexta-feira, que recebi com surpresa pela mídia, afirmo que não aconteceu”.

Sem Turra e Falcão e com Soteldo e Aguirre, o Santos continuará sua luta contra o rebaixamento no domingo, às 18h30, na Arena Castelão, onde desafiará o Fortaleza em duelo da 19ª rodada do Brasileirão. O time alvinegro está na 17ª posição, a primeira dentro da zona da degola, com 18 pontos.