Soteldo rompe tendão do músculo peitoral, vai passar por cirurgia e vira desfalque no Santos

Odair Hellmann não para de acumular problemas no Santos. Nesta quinta-feira, além da invasão da torcida no CT cobrando reforços e reabilitação do time, lanterna do Grupo A do Paulistão com somente seis pontos em 15 disputados, o treinador recebeu a má notícia que perdeu duas opções para a armação de um vez: Soteldo vai passar por cirurgia e para por tempo indeterminado, e Carabajal está com uma lesão muscular.

Soteldo deixou o jogo com o Ferroviária, no Canindé, sábado, com dores no peito. Os primeiros exames médicos não detectaram lesão e ele vinha fazendo fisioterapia. As dores não cessaram e novos exames diagnosticaram uma ruptura total do tendão do músculo peitoral esquerdo e a necessidade de um procedimento cirúrgico.

O camisa 10 será submetido à cirurgia no sábado, no Hospital Albert Einstein. O Santos não informou o período de recuperação, mas Soteldo pode perder as sete rodadas restantes da primeira fase do Paulistão.

Santos vive momento delicado na temporada e não poderá contar com Soteldo. Foto: Guilherme Dionísio/ EFE

O próximo jogo é o clássico com o Palmeiras, sábado, às 18h30, no Allianz Parque, e Odair Helmmann também não terá Carabajal. O argentino sentiu um desconforto durante o treino de terça-feira. Também submetido a exames, teve constatada uma lesão muscular moderada no reto femoral da coxa direita e já iniciou o tratamento.

Achar um armador vem sendo a grande missão de Odair Hellmann no Santos. Carlos Sanchez rescindiu amigavelmente e o clube não conseguiu fechar com um atleta para a posição. Soteldo e Carabajal dividiram a função nas últimas duas partidas e o técnico até escalou o time sem uma peça na função, com três volantes e três atacantes. Lucas Barbosa pode ser escalado na função no clássico.