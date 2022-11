Southgate cita rivalidade e pede que Inglaterra ‘iguale espírito’ do País de Gales

O encontro entre os vizinhos britânicos Inglaterra e País de Gales na rodada decisiva do Grupo B da Copa do Mundo inflamará uma rivalidade que, segundo a visão do técnico inglês Gareth Southgate, é majoritariamente alimentada pelo lado galês. O treinador acredita que o contexto traz uma dose extra de motivação aos adversários, por isso deseja que seus jogadores entrem em campo no mesmo clima dos rivais.

Leia também Tite atribui vitória da seleção brasileira ao ‘processo’ e admite sentir falta de Neymar

“Nós sabemos que eles têm uma motivação adicional para jogar contra a Inglaterra, pelo que estão dizendo. É como no caso de quaisquer outros dois países que têm fronteiras próximas. É uma ótima rivalidade esportiva, nada além disso. O sentimento pode não ser mútuo, mas eu entendo”, afirmou o treinador.

O técnico Gareth Southgate e o meia Jordan Henderson participam da coletiva de imprensa antes da partida entre Inglaterra e País de Gales na Copa do Mundo de 2022. Foto: Paul Ellis/AFP

“Eu moro em Yorkshire e lá eles têm um sentimento parecido a respeito do resto da Inglaterra. Certamente, será uma atmosfera fantástica, e nós estamos ansiosos para jogar esta partida. Nós temos que igualar o espírito do País de Gales. Eu ficaria bastante desapontado se não fizermos isso”, completou.

A Inglaterra está na liderança do Grupo B, com quatro pontos, e precisa de um empate para se classificar. Já os galeses, donos da quarta colocação, com apenas um ponto, estão em situação muito complicada, pois necessitam de uma vitória por quatro gols de diferença. Apesar da igualdade no placar ser o suficiente para a seleção inglesa, Southgate espera uma vitória para garantir a classificação na liderança.

“Nós queremos vencer partidas de futebol. Nós temos que equilibrar frescor com estabilidade, essa é sempre a decisão que você toma com o time. Temos uma chance de terminar em primeiro no grupo com um resultado positivo. Vamos escolher um time que acreditamos que pode vencer o jogo. Essa é a nossa prioridade”, disse o técnico.

Continua após a publicidade

Inglaterra e País de Gales se enfrentam a partir das 16 horas desta sexta-feira, no Estádio Al Rayyan. No mesmo horário, Irã e Estados Unidos duelam no Al Thumama.