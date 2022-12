Southgate elogia talentos individuais de Senegal e faz alerta à Inglaterra

Após admitir o favoritismo da Inglaterra, como declarou nos últimos dias, o técnico Gareth Southgate fez um alerta na equipe europeia neste sábado, véspera da partida contra o Senegal, pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. Ele afirmou que os talentos individuais do time africano podem decidir a partida.

Leia também Neymar treina com bola e dá passo importante para reforçar o Brasil nas oitavas de final

“Ficamos muito impressionados com o Senegal. Sabemos que eles são campeões africanos, estão muito orgulhosos e têm grande espírito e confiança em sua equipe. Eles têm excelentes jogadores individuais que podem causar problemas, mas também uma boa estrutura. Seremos considerados os favoritos e o Senegal, o azarão. Mas isso não significa nada em um jogo único”, destacou.

Seleção inglesa treina para duelo com Senegal pelas oitavas de final da Copa 2022; Southgate prevê jogo duro. Foto: Paul Ellis/AFP

O treinador revelou ainda que a equipe está mais “cascuda” após as eliminações recentes, tanto na Copa do Mundo da Rússia, disputada em 2018, quando na Eurocopa, no ano passado. “Aprendemos muito com as sete partidas disputadas nos últimos dois torneios e com a necessidade de manter os jogadores envolvidos emocionalmente”, disse.

“O mais importante são os níveis de expectativa. Na Rússia, quando nos classificamos na fase de grupos, provavelmente estávamos mais empolgados do que desta vez. Houve muito barulho depois do nosso empate com os Estados Unidos, mas continuamos no caminho certo e nos classificamos”, completou o treinador.

Southgate lembrou ainda que Senegal está sem seu principal jogador: Sadio Mané, eleito o segundo melhor do mundo, que foi cortado dias antes do início do Mundial no Catar por conta de problema físico.

Publicidade

“Sadio é um jogador incrível e todos os times gostariam de tê-lo, mas o Senegal se tornou muito forte em sua ausência. Eles mostraram grande espírito ao perdê-lo. Temos de estar ao nosso melhor para vencer o jogo. Cissé fez um trabalho fantástico. Sabemos o tamanho do desafio que temos pela frente”, declarou.

A Inglaterra chegou às oitavas de final ao ficar na primeira posição do Grupo B, com sete pontos. A seleção inglesa venceu País de Gales (3 a 0) e Irã (6 a 2) e empatou com Estados Unidos por 0 a 0.