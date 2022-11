Southgate admite favoritismo da Inglaterra diante do ‘perigoso’ Senegal nas oitavas da Copa

A Inglaterra é favorita no duelo com Senegal, domingo, às 16h (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. A opinião é do técnico inglês Gareth Southgate, que adverte pera o fato de a seleção africana ser “muito perigosa”.

“Não consegui ver os jogos do Senegal no campeonato. Assisti a partida contra o Irã, em Viena, em setembro. Agora, vamos nos preparar para esse jogo. São grandes jogadores, atuam nas grandes ligas e têm alguns na Inglaterra. Somos os favoritos, sabemos, e teremos de lidar com isso. Mas é um time extremamente perigoso”, afirmou Southgate, em entrevista coletiva, depois da vitória, por 3 a 0, sobre País de Gales no fechamento da fase de grupos.

Gareth Southgate, técnico da Inglaterra, reconhece que a sua seleção é favorita contra Senegal. Foto: Ronald Wittek/EFE

Para obter uma vaga nas quartas de final, o treinador inglês confia na boa fase de Rashford e Phil Foden, artilheiros no triunfo sobre País de Gales. “Em alguns momentos, pensei que ambos (Rashford e Foden) estavam um pouco quietos no primeiro tempo (contra Gales). Decidimos trocá-los de lugar no intervalo e eles responderam muito bem, e foi ótimo para ambos marcarem seus gols.”

Southgate disse que a Inglaterra precisa manter a disciplina tática durante os 90 minutos. “No primeiro tempo contra País de Gales controlamos o jogo, mas não criamos chances claras o suficiente. Queríamos um pouco mais de impulso no terço final, para avançar um pouco mais rápido. No segundo tempo, depois que marcamos os dois gols, achei que mantivemos nossa disciplina até o fim.”

A Inglaterra terminou como líder do Grupo B, com sete pontos ganhos, e vai enfrentar Senegal, segundo da chave A, com seis. Em outro confronto das oitavas, Estados Unidos enfrentam a Holanda.