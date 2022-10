Sport registra BO contra torcedor que agrediu bombeira e ajudará na identificação

Entre tantas cenas lamentáveis de violência da invasão da torcida do Sport na Ilha do Retiro após o gol de empate, por 1 a 1, do Vasco, pela Série B, uma ganhou mais repercussão e enorme revolta. Um torcedor aparece chutando uma bombeira civil no chão e depois ainda dá soco em seu parceiro de trabalho, que tentou defendê-la no jogo deste domingo. O clube pernambucano abriu um Boletim de Ocorrência (BO) contra o agressor nesta segunda-feira e prometeu auxiliar as autoridades em sua identificação.

Muitos torcedores do clube haviam protestado nas redes sociais cobrando uma postura firme do Sport contra os invasores e que o agressor da bombeira pagasse pelo crime e fosse banido das partidas da equipe.

Leia também Messi coloca Brasil e França como favoritos ao título da Copa do Mundo do Catar

Julianna Martins estava a trabalho no jogo e acabou surpreendida com um pontapé quando estava no chão. Ela revelou à Globo que não percebeu que seria alvo de agressão e só tomou ciência quando sentiu a perna doendo. Outro bombeiro que trabalhava a seu lado impediu novos golpes, mas também acabou levando um soco.

Jogadores do Vasco tiveram que sair correndo do gramado da Ilha do Retiro para os vestiários, após gol marcado aos 49 minutos do segundo tempo Foto: Reprodução/Globo

Bastante cobrado após o lamentável episódio - havia divulgado um vídeo de repúdio de sua diretoria contra o árbitro Raphael Claus, ao atacante Raniel e também ao técnico Jorginho - o Sport revelou nesta segunda-feira que tomara duras providências contra seu torcedor.

“O Sport informa que abriu um Boletim de Ocorrência contra o agressor que atingiu um bombeiro e uma bombeira civil na Ilha e está em contato com ambos prestando solidariedade e apoio”, revelou o clube. “Além disso, está junto com as autoridades na busca incessante da identificação do culpado.”

Antes de o Sport revelar o registro do Boletim de Ocorrências, o Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco (Coren) havia soltado nota repudiando as agressões e cobrando punições.

“O Conselho é contra qualquer forma de agressão a profissionais de saúde, especialmente quando praticadas durante o exercício da atividade, que tem como cerne a preservação da integridade física e mental das pessoas”, afirmou. “Oferecemos nossa solidariedade à colega agredida e nos colocamos à disposição para possível suporte emocional e jurídico”, seguiu. “Esperamos que o agressor seja identificado e devidamente responsabilizado por seus atos covardes e desumanos.”

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) deve aplicar punição severa ao Sport e a CBF repudiou as cenas lamentáveis. O árbitro colocou na súmula que o atacante Raniel, responsável pelo gol de empate e que comemorou provocando a torcida, incitando a invasão, foi punido com segundo amarelo e, portanto, expulso na partida.