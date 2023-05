Luciano e Marcos Paulo marcam e São Paulo vence Sport nas oitavas de final da Copa do Brasil

Pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, o São Paulo venceu o Sport por 2 a 0 na Ilha do Retiro. Nesta quarta-feira, o time paulista contou com um gol de Luciano e outro de Marcos Paulo, ambos na segunda etapa, para sair em vantagem na busca por uma das vagas nas quartas de final. A partida de volta entre as equipes acontece no dia 1º de junho, no estádio do Morumbi.

Com o resultado, Dorival Júnior segue sem perder no comando da equipe após oito partidas e confirmou a boa fase do time paulista. Além disso, a vitória na Copa do Brasil fora de casa quebra uma sequência de 27 partidas seguidas do Sport na Ilha do Retiro sem derrotas.

O primeiro tempo foi dividido em dois momentos. No primeiro, o São Paulo teve mais a posse de bola e controlou o ritmo. Sabendo achar o jogador livre, o time paulista ocupou o campo de ataque e levou perigo ao gol do Sport. Apesar disso, o goleiro Renan quase não trabalhou e em um contra-ataque a partida mudou.

Rafael Bandeira/Sport Clube do Recife Foto: Rafael Bandeira/Sport Clube do Recife

Em uma bola esticada na ponta direita aos 13 minutos, Edinho chegou no fundo, cruzou, Vagner Love conseguiu o desvio de dentro da pequena área e obrigou Rafael a uma grande defesa. Depois desse momento, o Sport passou a assustar a defesa do time paulista. Apesar da melhora na segunda metade da primeira etapa, o time da casa não conseguiu abrir o placar e a partida foi para o intervalo em 0 a 0.

Na segunda etapa, São Paulo e Sport começaram buscando o gol e tiveram jogadas de perigo com Calleri e Vagner Love. O equilíbrio nas ações se manteve até os 15 minutos, quando Fabinho, do time da casa, foi expulso por falta em Michel Araújo.

Com um a mais em campo, o São Paulo “alugou” o campo de ataque e marcou o gol. Após jogada combinada entre Gabriel Neves, Nestor e Marcos Paulo, Luciano recebeu enfiada na área e tocou de primeira na saída de Renan para abrir o placar na Ilha do Retiro.

Atrás do placar e com um a menos em campo, o Sport não teve forças para atacar o São Paulo e viu a desvantagem aumentar. Aos 43 minutos, após boa jogada pela direita do ataque, Calleri cruzou rasteiro e Marcos Paulo apareceu na área para finalizar e fechar o placar em 2 a 0.

FICHA TÉCNICA

SPORT x SÃO PAULO

SPORT: Renan, Ewerthon, Rafael Thyere, Sabino, Felipinho; Fabinho, Ronaldo Henrique (Ytalo), Jorginho (Pedro Martins), Luciano Juba (Fábio Matheus), Edinho (Wanderson) e Vagner Love (Gabriel Santos). Técnico: Enderson Moreira.

SÃO PAULO: Rafael; Rafinha, Arboleda (Alan Franco), Beraldo e Patryck; Pablo Maia, Nestor (Nathan), Michel Araújo (Gabriel Neves) e Wellington Rato (Luciano); Alisson (Marcos Paulo) e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

GOLS: Luciano, aos 25 minutos do segundo tempo, e Marcos Paulo, aos 43 do segundo tempo.

ÁRBITRO: Wilton Pereira Sampaio (Fifa/GO).

CARTÕES AMARELOS: Jorginho (SPT), Ronaldo Henrique (SPT), Beraldo (SAO), Nestor (SAO) e Rafinha (SAO).

CARTÃO VERMELHO: Fabinho (SPT).

PÚBLICO: 22.889 pessoas

RENDA: R$ 981.850,00

LOCAL: Ilha do Retiro.