São Paulo busca confirmar favoritismo contra a única equipe da Série B na Copa do Brasil

Sport e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira (17), na Ilha do Retiro, pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O time paulista chega embalado pelo bom momento vivido com Dorival Júnior e busca fazer valer o favoritismo contra o único time da Série B entre os 16 participantes da fase eliminatória.

Sem perder com Dorival Júnior no comando da equipe nesta temporada, o São Paulo chega para a primeira partida das oitavas de final embalado pelo bom momento. Semifinalista da Copa do Brasil na última temporada, o time paulista busca se impor em campo, mesmo jogando fora de casa, e para isso conta com a força defensiva da equipe.

Com quatro gols sofridos no Brasileirão até o momento, o São Paulo é dono da melhor defesa da competição até o momento. Com Dorival Júnior, o time do Morumbi tomou apenas dois gols em sete partidas e passou a ter Arboleda e Beraldo como dupla de zaga titular.

Para a partida desta quarta-feira, o São Paulo terá o desfalque de Caio Paulista, por conta de uma sobrecarga muscular na coxa. Para o lugar do lateral, Dorival Júnior deve colocar Patryck como titular, assim como aconteceu na partida contra o Fortaleza pelo Brasileirão.

Sport busca fazer valer o mando de campo

Sem perder há sete partidas na temporada, o Sport chega para a partida desta quarta-feira sem saber o que é sair derrotado da Ilha do Retiro em 2023. O desempenho fez com que a equipe de Recife fosse campeã estadual e vice-campeã da Copa do Nordeste.

Na Série B, o time de Enderson Moreira é o nono colocado, com oito pontos, mas tem dois jogos a menos que todos os outros participantes da competição por conta das finais do estadual. Para o jogo desta quarta-feira, o Sport conta com a Ilha do Retiro lotada, a liderança de Vagner Love e a excelente fase de Luciano Juba. O experiente atacante de 38 anos é o vice-artilheiro da equipe com 13 gols e o meia é o grande nome do time no ano, com 14 bolas nas redes e 14 assistências.

