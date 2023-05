Sport x São Paulo: onde assistir, horário e escalação das equipes

Sport e São Paulo medem forças nesta quarta-feira, na Ilha do Retiro, às 20h, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida coloca frente a frente duas equipes que não perdem há sete partidas e é o único confronto de times de divisões diferentes nesta fase da competição nacional.

Jogando em casa a partida de ida, o Sport coloca a prova sua invencibilidade na Ilha do Retiro em 2023. Para se manter sem derrotas como mandante, o time de Recife espera ter a força de sua torcida nas arquibancadas e aposta em Vagner Love e Luciano Juba. O veterano atacante de 38 anos é o vice-artilheiro da equipe na temporada com 13 gols e o meia e o grande nome da equipe em 2023, com 14 gols e 14 assistências.

Pelo lado do São Paulo o momento também é bom. Sem perder desde a chegada de Dorival Júnior, o time do Morumbi viu sua defesa se transformar em uma das forças da equipe, tendo sofrido apenas quatro gols nas seis partidas que disputou no Brasileirão até aqui. Para o duelo desta quarta-feira, o time busca fazer valer o favoritismo de ser o time de Série A do duelo para sair em vantagem na busca por uma das vagas nas quartas de final da Copa do Brasil.

Sport e São Paulo se enfrentam neste domingo na Ilha do Retiro Foto: Arte/ Estadão

SPORT X SÃO PAULO

DATA : 17/05/2023 (quarta-feira)

: 17/05/2023 (quarta-feira) HORÁRIO : 20h.

: 20h. LOCAL: Ilha do Retiro, em Recife.

ONDE ASSISTIR

Prime Video (Streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

SPORT : Renan, Ewerton, Sabino, Rafael Thyere e Felipinho; Ronaldo Henrique, Fabinho, Jorginho e Luciano Juba; Edinho e Vagner Love. Técnico: Enderson Moreira.

: Renan, Ewerton, Sabino, Rafael Thyere e Felipinho; Ronaldo Henrique, Fabinho, Jorginho e Luciano Juba; Edinho e Vagner Love. Técnico: Enderson Moreira. SÃO PAULO: Rafael, Rafinha, Arboleda, Beraldo e Patryck; Pablo Maia, Gabriel Neves, Nestor e Alisson; Luciano e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

QUEM APITA?

Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO)

ÚLTIMOS RESULTADOS