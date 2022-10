Sport x Vasco esquenta reta final da Série B por últimas vagas de acesso

Continua após a publicidade

Só restam quatro rodadas para o fim da Série B e a briga para subir à elite do futebol brasileiro vai esquentar nesta reta final. O duelo entre o quinto colocado Sport e o quarto Vasco no próximo domingo, às 16h, em Recife, pode colocar o time pernambucano com a mesma pontuação da equipe carioca e igualar o número de vitórias. Os dois times empataram em 0 a 0 no duelo do primeiro turno.

O Sport vem de uma vitória sobre o campeão Cruzeiro por 3 a 1, na Ilha do Retiro, no último domingo, e não perdeu no estádio nesta Série B. Já o Vasco bateu o Novorizontino por 3 a 0 no sábado em São Januário, mas acumula um desempenho ruim como visitante: perdeu oito dos últimos nove jogos atuando fora de São Januário. O aguardado duelo pode acirrar ainda mais a luta para terminar a competição entre os quatro primeiros.

O Sport bateu o Cruzeiro por 3 a 1, no último domingo, pela Série B e segue firme na luta para entrar no G-4. Foto: Staff Images/Cruzeiro

“O jogo de agora é uma final. Precisamos de pelo menos um ponto, de preferência os três pontos”, disse o técnico Jorginho após a vitória do Vasco.

Depois do confronto, o Sport enfrenta Londrina (fora de casa), Operário (casa) e fecha a competição contra o Vila Nova, em Goiânia. Já o Vasco tem duelos contra equipes que ainda sonham com o acesso. O time carioca ainda enfrenta o oitavo colocado Criciúma e o sétimo Sampaio Corrêa, ambos duelos em casa, e visita o sexto Ituano, em Itu, na última rodada.

O Cruzeiro é o único time matematicamente na Série A 2023. O Grêmio tem 96,1% de chances de acesso, segundo números do Departamento de Matemática da UFMG, enquanto o Bahia tem 89,2%. Completam a lista dos times com chance de subir de divisão: Vasco (64,6%), Sport (27,5%), Ituano (17,2%), Sampaio Corrêa (3%) e Criciúma (1,9%).