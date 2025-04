Sporting Cristal x Palmeiras hoje na Libertadores: onde assistir ao vivo, horário e escalação

O Palmeiras está no Grupo G ao lado de Sporting Cristal, Cerro Porteño e Bolívar. Os paraguaios enfrentaram os bolivianos na terça e levaram a melhor com um bom triunfo por 4 a 2.

Ainda nos primeiros jogos do Torneio Apertura, o Sporting Cristal aparece na sexta colocação do Campeonato Peruano. O time tem sofrido com oscilações e soma cinco pontos a menos que o líder Melgar. Na rodada passada, a equipe conquistou uma goleada acachapante sobre o Binacional, por 5 a 0. Um dos principais destaques do clube nesta temporada é o experiente e artilheiro atacante uruguaio Martín Cauteruccio, de 37 anos.