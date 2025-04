Sportivo Luqueño x Grêmio na Sul-Americana: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Válida pela primeira rodada da fase de grupos da Sul-Americana, a partida entre Sportivo Luqueño e Grêmio está marcada para acontecer nesta quarta, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Sediado no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, o jogo contará com transmissão oficial para o Brasil feita pelo streaming Paramount+.

Pior clube do Campeonato Paraguaio até então, o Sportivo Luqueño perdeu cinco das onze partidas que disputou no torneio. Com dez pontos, conseguiu vencer apenas duas vezes e empatou outras quatro. Na fase preliminar do torneio, no entanto, foi um paraguaio que derrotou para poder entrar na competição. No início de março, venceu o Sportivo Ameliano por 2 a 0.

Veja onde assistir a Sportivo Luqueño x Grêmio ao vivo Foto: Arte/Estadão

Já o Grêmio venceu sua partida de estreia no Brasileirão. Contra o Atlético Mineiro, fez 2 a 1 em casa e conseguiu três pontos logo no início da competição. No Campeonato Gaúcho, chegou à final, mais foi derrotado pelo Internacional, seu grande rival, e teve sua sequência de títulos quebrada. Na Copa do Brasil, venceu o Athletic na segunda rodada nos pênaltis.

SPORTIVO LUQUEÑO X GRÊMIO: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA SUL-AMERICANA

Data: 02/04/2025

02/04/2025 Horário: 21h30 (horário de Brasília)

21h30 (horário de Brasília) Local: Estádio Defensores del Chaco, em Assunção (PAR)

ONDE ASSISTIR A SPORTIVO LUQUEÑO X GRÊMIO AO VIVO

Paramount+ (streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO SPORTIVO LUQUEÑO

SPORTIVO LUQUEÑO: Aguilar; Ferreira, Aguilar, Villalba e Torres; Parra, Rodríguez, Benítez e Baéz Meza; Perez e González. Técnico: Gustavo Morínigo.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO GRÊMIO

GRÊMIO: Tiago Volpi; João Lucas, Rodrigo Ely, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Cuéllar, Villasanti e Edenílson; Christian Olivera, Pavón e André Henrique. Técnico: Gustavo Quinteros.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE SPORTIVO LUQUEÑO E GRÊMIO

29/03 - Sportivo Ameliano 2 x 2 Sportivo Luqueño - Campeonato Paraguaio

- Campeonato Paraguaio 29/03 - Grêmio 2 x 1 Atlético-MG - Brasileirão