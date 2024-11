St. Pauli x Bayern de Munique pela Bundesliga: onde assistir ao vivo, horário e escalações

O Bayern de Munique ocupa o primeiro lugar na tabela, com 23 pontos. O time está invicto no Campeonato Alemão, com sete vitórias e dois empates após nove rodadas. O Bayern venceu os últimos três jogos pelo torneio.

O time alemão também está embalado pelo triunfo por 1 a 0 sobre o Benfica, na última quarta-feira, pela Liga dos Campeões.