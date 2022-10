STJD pune Avaí com perda de mando de campo por corte de cabos do VAR no Estádio da Ressacada

Continua após a publicidade

A derrota para o Botafogo, por 2 a 1, na Ressacada, não foi a única notícia ruim para o torcedor do Avaí nesta semana. O clube catarinense foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com a perda de um mando de campo por um motivo, no mínimo, inusitado e inédito no futebol brasileiro desde que o VAR (árbitro de vídeo) foi instaurado no País há dois anos.

A punição se deve pelo corte dos cabos do VAR dentro e fora do Estádio da Ressacada antes do jogo contra o Atlético-GO, no último sábado, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo terminou com derrota do time da casa por 2 a 1. Se a punição se der, de fato, o Avaí vai perder dobrado, no campo e nos bastidores.

Leia também Vice da Copa do Brasil ganha vaga se o campeão também vencer a Libertadores? Entenda

story

Avaí vai recorrer da decisão do STJD que determinou a perda de mando de campo devido ao corte de cabos do VAR

O caso foi relatado pelo árbitro Flavio Rodrigues de Souza na súmula da partida. “Informo que os responsáveis técnicos pela estrutura do VAR verificaram que os cabos de fibra ótica foram cortados dentro e fora do estádio, impedindo o envio das imagens das duas câmeras da linha de gol para a central no Rio de Janeiro. Informo que essa ocorrência foi registrada na Polícia Militar, conforme Boletim de Ocorrência nº7923124 anexo a esta súmula”, afirmou o juiz daquela partida.

O departamento jurídico do Avaí deve recorrer da decisão, e diz não ter a mínima ideia de quem fez o ocorrido, nem suspeitas. Caso não consiga o efeito suspensivo, a punição será cumprida diante do Fluminense, em jogo marcado para o próximo dia 16, pela 32ª rodada.

A decisão do STJD vem em um momento delicado para o Avaí no Brasileirão. Com três derrotas seguidas, o time aparece na penúltima colocação, com 28 pontos, a três do Coritiba, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento e tem um jogo a menos. Neste domingo, o time comandado pelo técnico Lisca tem um compromisso difícil contra o Fortaleza, na Arena Castelão, pela 31ª rodada. Os cabos já foram reconectados.