STJD pune Sport com perda de mandos, multa e pontos; Vasco fica em 3º na Série B

Em um longo julgamento que se estendeu durante parte da manhã e tarde desta quarta-feira, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) puniu o Sport com a perda de mandos de campo, pontos e multa financeira após a invasão de torcedores na Ilha do Retiro, no Recife (PE), no empate com o Vasco, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Com a mudança no resultado da partida de 1 a 1, para 3 a 0 favorável ao Vasco, o time carioca terminou a Série B em terceiro lugar, com 64 pontos. Já o Sport seguiu em sétimo, só que com 56 pontos.

Raniel marca o gol de empate do Vasco e provoca torcida do Sport

A Série B terminou na última semana com o Cruzeiro campeão e os acessos de Grêmio, Vasco e Bahia. Caíram para a Série C 2023: Náutico, Brusque, Operário e CSA.

O clube pernambucano foi punido com a perda de oito mandos de campo com portões fechados e que deverão ser cumpridos na Série B do ano que vem. Como já cumpriu uma partida preventivamente, serão sete jogos na edição de 2023, ou seja, praticamente todos os jogos como mandante do primeiro turno.

Além da perda de mandos, o STJD declarou o Vasco vencedor do confronto por 3 a 0, tirando o ponto conquistado pelo Sport. E os auditores ainda puniram os pernambucanos com uma multa de R$ 180 mil pela confusão generalizada e falta de segurança para proteger o andamento da partida.

Além do Sport, o goleiro Carlos Eduardo foi punido em quatro jogos de suspensão por ter agredido o massagista do Vasco, e o diretor de futebol, Augusto Carreras absolvido diante da denúncia apresentada contra ele. Pelo lado do Vasco, Raniel e Luiz Henrique foram punidos em dois jogos de suspensão, já cumpridas, além do goleiro Halls, suspenso em quatro jogos por agressão.