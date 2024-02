Strasbourg x PSG: onde assistir, horário e escalação das equipes

Líder do Campeonato Francês, o Paris Saint-Germain tem mais um duelo pela frente nesta sexta-feira, dia 2, pelo torneio nacional. Em jogo válido pela 20ª rodada, o time parisiense visita o Strasbourg, às 17h (de Brasília). Os donos da casa fazem uma campanha regular, mas não devem dificultar a vida do time de Luis Enrique.

O PSG ocupa a ponta da Ligue 1 com 44 pontos, sendo seis de vantagem na dianteira para o Nice. O time parisiense é amplamente favorito para levar mais um troféu. O Strasbourg está na 10ª posição, com 25 pontos, e ainda sonha com uma vaga nas competições europeias na próxima temporada.

Strasbourg recebe o PSG pelo Campeonato Francês. Foto: Arte/ Estadão

STRASBOURG x PSG: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO PELA LIGUE 1

DATA : 02/02 (sexta-feira).

: 02/02 (sexta-feira). HORÁRIO : 17h (horário de Brasília)

: 17h (horário de Brasília) LOCAL: Stade de la Meinau.

ONDE ASSISTIR STRASBOURG x PSG AO VIVO

ESPN

Star+

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO STRASBOURG

STRASBOURG: Bellaarouch; Senaya, Perrin, Sylla e Guilbert; Mwanga, Sissoko e Diarra; Bakwa, Sahi Dion e Ângelo. Técnico: Patrick Vieira.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO PSG

PSG: Donnarumma; Soler, Marquinhos, Danilo Pereira e Lucas Hernández; Zaïre-Emery, Ugarte e Vitinha; Asensio, Mbappé e Kolo Muani. Técnico: Luis Enrique.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE STRASBOURG E PSG

28/01 - Clermont 1 x 1 Strasbourg - Ligue 1

- Ligue 1 28/01 - PSG 2 x 2 Brest - Ligue 1