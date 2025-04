Streamings abrem portas para narradoras mulheres, mas preconceito persiste: ‘Criticada o tempo todo’

Luciana Mariano tinha somente 21 anos quando se tornou a primeira mulher a narrar um jogo de futebol na TV brasileira. Em 1997, foi chamada para comandar a transmissão de uma partida do Torneio Primavera — campeonato de futebol feminino do qual times do Rio de Janeiro e de São Paulo participavam — pela Bandeirantes.

Hoje, aos 49, é narradora da ESPN, emissora em que está há sete anos. Primeira mulher a atingir mil jogos narrados em televisão no País, Luciana é considerada um modelo para grande parte das profissionais que atuam nas cabines e que, por quase duas décadas, só tiveram ela em quem se inspirar.

Isso porque, 19 anos depois da primeira vez que colocou sua voz nos televisores brasileiros, Luciana continuava sendo a “primeira”. “Quando eu voltei para a ESPN, eu ainda era a única profissional a narrar futebol. E por isso exatamente que eles me chamaram, porque não tinha outra. Então, eu pensei: ‘gente do céu, eu continuo sendo a primeira, isso tá errado’”, conta ao Estadão.

Pioneira na transmissão esportiva feminina na televisão, Luciana Mariano continua na área. Agora, é narradora pela ESPN Foto: Luciana Mariano via Instagram

O cenário, no entanto, parece estar mudando — à favor das mulheres que têm o desejo de trabalhar com narração esportiva. Com o crescimento dos streamings, o futebol tem sido consumido de formas alternativas. E é nesses espaços que as jovens narradoras têm conseguido suas primeiras oportunidades na área. Pioneiro no mundo dos streamings esportivos, o DAZN contratou sua primeira narradora em 2019. Natália Lara, que à época estava prestes a completar 26 anos, agora integra o jornalismo da Globo. Também teve passagens pela TV Cultura e pelo grupo Disney. Na NSports, Luiza Santana é quem comanda algumas transmissões. Na Cazé TV, Letícia Macedo começou com apenas 19 anos e foi a narradora mais jovem da Copa do Mundo Feminina de 2023.

Há também os streamings que atuam em conjunto com emissoras de televisão. É o caso da própria ESPN, que transmite seus jogos no Disney+. Nele, além das três narradoras que atuam no canal — Luciana Mariano, Elaine Trevisan e Milla Garcia —, todas as modalidades contam com comentaristas mulheres.

Novas narradoras

Esses são só alguns exemplos que demonstram a presença crescente das narradoras. Outro caso é o de Letícia Pinho, de 26 anos. Em 2024, ela foi reconhecida por Ricardo Taves, CEO do Canal GOAT, e desde então faz parte do quadro de narradores da plataforma. “Eu entrei lá fazendo duas funções, na verdade, sendo narradora e sendo produtora. Mas em determinado momento eu saí da produção, fiquei só como narradora e apresentadora também”, descreve.

Formada em jornalismo pela Unesp, Letícia sempre teve o esporte em sua vida, e apesar de ter feito projetos na área esportiva durante a faculdade, trabalhou com marketing na maior parte da graduação.

“Eu engravidei no segundo ano da faculdade. Em 2019, no começo, o Kauê nasceu e isso acabou me forçando a sair da do projeto. Fui procurar estágio, e meu estágio foi em marketing”, conta. Em 2022, depois de dois anos na mesma empresa, deparou-se com uma oficina de narração esportiva no Sesc de Bauru, onde morava.

A locução era uma paixão desde a primeira aula de rádio na universidade. Já formada, resolveu tentar: “Sou jornalista, gosto de esporte e vou ver qual que é dessa oficina”. Com isso, Letícia acabou chamando atenção de Anderson Cheni, à época locutor do Allianz Parque, que ministrava o curso. “Ele falou: ‘Eu acho que você tem potencial’”.

Após o curso, foi convidada pelo próprio Sesc para narrar algumas partidas que aconteciam na unidade e chegou a ministrar ela mesma uma oficina de narração para jovens. De volta à capital paulista, passou a atuar como freelancer até ser convidada para o GOAT.

Agora, Letícia tem no currículo torneios como a Copinha, a Libertadores Feminina, o Campeonato da Arábia Saudita, a Libertadores sub-20 e a Copinha Feminina. Narrou também alguns jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. “Era um campeonato muito grande, então eu tive a oportunidade de narrar times que eu vi a vida inteira”, diz.

Um mundo de oportunidades

Com o GOAT, Letícia teve uma oportunidade na narração esportiva que talvez não teria caso os streamings não tivessem a força que ganharam recentemente. Na televisão, mulheres só começaram a aparecer nas transmissões nos últimos anos, ainda em pouca quantidade. Leonardo Turchi é professor de Antropologia na Universidade Federal de Alfenas, com pesquisa na área da antropologia das práticas esportivas. Em seu pós-doutorado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), produziu artigos sobre a narração feminina. “Eu comecei em 2016. Na época, não havia mulheres narradoras. A partir desse ano que a Isabelly Morais, em Belo Horizonte, narrou a Série B pela Rádio Inconfidência, que é uma rádio pública de lá, e narrou os jogos do América. Depois disso, uma série de duas ou três narradoras narraram a Champions, a Copa de 2018, e começou a crescer esse campo”, afirma.

Parte do quadro do Canal GOAT, Letícia Pinho iniciou na narração esportiva após fazer uma oficina no Sesc da cidade em que vivia Foto: @leticianarradorapreta via Instagram

Maior emissora do País, a Globo contratou sua primeira narradora pouco tempo depois disso. Renata Silveira chegou ao grupo no fim de 2020, mas desde 2018 narrava para a televisão. Na Fox Sports, transmitiu a Copa do Mundo da Rússia com Manuela Avena e Isabelly Morais. A mineira foi para a Band, antes de se juntar à Renata em 2023.

Em alta Esportes Paysandu x Athletico-PR na Série B: onde assistir ao vivo, horário e escalação Fórmula 1: como está a saúde do heptacampeão mundial Michael Schumacher? Executivo da LFU fala sobre união para 2027, mudança no calendário e Brasileirão no videogame “Os streamings são campo de trabalho para nós”, diz Luciana. “Pouca gente entende o que significa ter os direitos de transmissão. Quando eu tenho os direitos de transmissão, eu escolho quem vai narrar esses eventos para mim. E é um campo muito estreito, porque quantas emissoras a gente tem? Quantas delas têm grade para transmitir? O streaming tem a vida dele inteira, especialmente aqueles que são focados no esporte.” Os streamings ainda teriam mais liberdade para fazer experimentações e, por consequência, dar mais oportunidades a mulheres e a seu estilo próprio de narração. “As mídias tradicionais normalmente não experimentam. Elas já vão com algo consolidado”, explica Turchi. “A TV aberta, ou as emissoras fechadas especializadas em esportes, não podem dar-se ao luxo de fazer testes”, concorda Luciana. “E mais que isso, o streaming dá uma possibilidade de diversidade e de criatividade que nem sempre a gente pode usar nas emissoras de televisão. Não que seja proibido, mas eles dão uma flexibilidade que é diferente, diverso e que, sim, traz mais possibilidades de expandir a maneira de narrar”.

Essa maior abertura ao novo muda também o público de cada um dos meios de transmissão, afirma Letícia: “O público da internet tem mais abertura, mais informação para aceitar melhor [as mulheres]. Ao mesmo tempo, aquele cara mais conservador vai preferir ver o jogo na TV, não só pela narração feminina, mas pela masculina também. Tem muitas pessoas que não gostam de ver jogos em streaming porque acham o jeito de conduzir a transmissão diferente”.

“A TV tradicional tem um ‘quadrado’ em que as coisas se encaixam, uma forma de fazer, uma linguagem de transmitir. E a internet é mais despojada, mais aberta. Isso acaba segregando o público também e dando essa diferença, não só quando se trata de narração feminina”, conclui.

Com tudo isso, os streamings acabaram se tornando uma espécie de escola para jovens narradoras, que têm neles uma experiência inicial semelhante à que o rádio oferecia para os homens, no passado. “Com o treinamento no rádio, eles pegavam a televisão ‘voando baixo’, porque o rádio é muito mais difícil de fazer. Então, quando você chegava na televisão, chegava não só pronto, como tinha ainda ferramentas a seu favor”, relembra Luciana.

O treinamento das novas plataformas cria caminhos para que as profissionais sejam convidadas para narrar em TV já mais acostumadas com a narração. “Quando os streamings começaram a aparecer, várias dessas narradoras estavam neles. Elas estavam fazendo Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro Feminino. Quando a televisão precisa dessas profissionais, ela vai buscar justamente no streaming”, afirma a jornalista da ESPN.

O preconceito continua

Apesar da maior presença feminina na narração esportiva, a rejeição do meio às narradoras permanece muito semelhante à enfrentada por Luciana Mariano na década de 90. “As dificuldades que eu encontrei lá e que encontro ainda hoje vêm de uma maneira muito generalizada por conta de uma estrutura que não se habituou, não entende a mulher nesse lugar. Porque a sociedade é assim de uma maneira geral e vai respingar na gente”, reforça.

Entre os percalços, estão as críticas machistas que generalizam as narradoras. Em vez de receberem comentários por suas narrações em particular, como aconteceria com os homens, as profissionais mulheres ouvem da audiência opiniões que englobam toda a classe.

“As críticas são completamente misóginas. Elas não são relativas ao jogo em si, à forma como a narradora entende o jogo, mas é sempre à voz, dizem ‘o lugar de mulher não é aí, mulheres tem que ir para a cozinha’ e tal”, afirma Leonardo.

Letícia já passou por ocasiões do tipo. “Essa parte de ser criticada o tempo todo por pessoas que muitas vezes não conhecem o seu trabalho, é a pior parte para a gente”, conta. “Crítica a gente recebe na hora que a gente dá boa noite. Na hora que você entra para fazer a transmissão, já tem uma pessoa te xingando lá. E eu acho que esse é um dos pontos negativos de fazer transmissão em streaming, que é você ter contato com o público o tempo todo. As pessoas não têm filtro para falar o que elas querem. Elas vão te xingar, vão usar as palavras mais baixas para elas conseguirem”.

“Eu tive que tirar as notificações do Instagram do meu celular e voltei a fazer terapia por conta disso. Além de crítica, a gente recebe muito assédio também”, diz ainda. Por consequência, é comum que as narradoras questionem o próprio talento.“Será que eu estou ali cumprindo tabela ou porque eu sou realmente boa? Essas coisas acabam criando minhoca na cabeça da gente”, continua Letícia. Como mulher preta, as dúvidas são maiores: “as pessoas acham que a gente tá cumprindo cota, falam que ‘é lacração’”.

De acordo com Luciana, um dos problemas é também a falta de compreensão sobre as diferenças que a narração feminina e masculina obrigatoriamente terão. O modo de falar nas cabines que os homens têm, afirma ela, foi adquirido com o tempo. “A mulher precisa fazer igual aos homens ou melhor, só que nós não tivemos o tempo de experiência que precisávamos ter para fazer o que eles fazem, e segue sendo assim até hoje. Os caras narram há 100 anos, a gente narra de maneira ininterrupta há cinco”.A voz é outra questão. “A voz da mulher ainda causa muito estranhamento na narração esportiva. Isso é uma coisa de aprendizado, de socialização”, afirma Leonardo. “Nas mídias tradicionais, a gente aprendeu a ouvir a voz masculina narrando”.

É como se as mulheres estivessem sob uma lupa que não é usada para narradores homens. “Todo mundo erra. Se você procurar, vai achar um erro em qualquer narração. Agora, quando entra uma mulher, liga um alerta”, conclui Luciana.

O futuro da narração

Apesar de a reação do público às narradoras se assemelhar a da vista há 20 anos e do número de mulheres nas cabines de transmissão ainda estar aquém do que poderia ser, Turchi vê um futuro positivo. “As narradoras já estão estabelecidas. Acho que elas vão continuar assim e certamente agora, tendo modelo, outras mulheres vão adentrar o campo”, prediz.

Essa referência, para Letícia Pinho, era justamente o que faltava para que o ambiente esportivo se tornasse mais acolhedor. “O que faltava para nós era ver alguém fazendo aquilo. A gente precisava que uma primeira chegasse lá e fizesse para a gente olhar e falar: ‘Nossa, talvez eu possa fazer isso. Talvez esse não seja um espaço só masculino’. Sempre tem que ter uma uma pioneira ali, para tomar o primeiro tapa na cara, a gente embalar e entrar junto”.

“As mulheres têm o potencial de transformar o modo de narrar”, diz Turchi. Para isso, porém, as narradoras precisam de apoio, sobretudo das empresas para as quais trabalham, acredita Luciana.

“As empresas precisam bancar. Bancar no sentido de ‘nós temos aqui uma carreira para você, nós vamos dar atenção para esse recorte do qual você faz parte e vamos aqui fazer um planejamento’”, opina. “Se as emissoras não entenderem que nós não somos só mulheres, que existe em cada uma de nós uma profissional com uma bagagem, a gente vai continuar nesse lugar de início, mesmo tendo experiência”.

O público também tem se renovado. Muitos espectadores nascidos em gerações mais recentes já estão acostumados com as vozes femininas no esporte a ponto de não fazerem qualquer diferença entre narrações de mulheres e homens, concluem os entrevistados.

E em um contexto mais propenso ao surgimento de jovens narradoras, Luciana, como pioneira, aconselha: “A função a gente aprende, melhora, aprimora. É simples, não existe eu nasci para isso. Você pode ter eventualmente uma propensão maior, mas talento se desenvolve. Ouçam o que está dentro e tentem silenciar o que está fora”, afirma. “E encontrem em outras mulheres um universo saudável, acolhedor, em que umas possam ouvir as outras, em que umas possam torcer pelas outras”.