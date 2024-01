Confira como foi a estreia de Luis Suárez pelo Inter Miami e seu reencontro com Lionel Messi

Luis Suárez fez nesta sexta-feira sua estreia pelo Inter Miami em uma noite nostálgica para os torcedores do Barcelona, que puderam ver o quarto formado pelo uruguaio, Lionel Messi, Sergio Busquets e Jordi Alba juntos novamente. A equipe americana, no entanto, não saiu de um empate sem gols com a seleção de El Salvador, no estádio Cuscatlán, em San Salvador, em amistoso de pré-temporada.

O ex-atacante do Grêmio entrou em campo pela primeira vez após ser um dos principais nomes da última edição do Campeonato Brasileiro e passou em branco. Suárez jogou apenas o primeiro tempo da partida e foi poupado do restante do jogo, pelo técnico argentino Tata Martino, assim como os principais nomes do Inter Miami, incluindo Lionel Messi. Ao ver o alvoroço da torcida por ver de perto Messi, eleito o melhor jogador do mundo pelo prêmio The Best da Fifa, e Luis Suárez, a equipe de El Salvador jogou defensivamente e não deu o menor espaço para os astros. Quando eles conseguiam escapar dos marcadores, o goleiro Iván Barton apareceu para segurar a igualdade com boas defesas.

Suarez estreia pelo Inter Miami com empate em 0 a 0 com El Salvador. Foto: Marvin Recinos/AFP

No segundo tempo, sem as suas principais estrelas, que eram vistos no banco de reservas conversando e brincando muito, o Inter Miami acabou caindo de produção e viu a seleção de El Salvador criar as principais oportunidades de gol. No entanto, o placar continuou inalterado.

O próximo compromisso do Inter Miami será diante do FC Dallas, no Texas, na próxima segunda-feira. Na sequência, enfrentará o Al Hilal, na Arábia Saudita, no dia 29 de janeiro (segunda-feira) e no dia 01 de fevereiro (quinta-feira), proporcionará o encontro entre Messi e Cristiano Ronaldo, no duelo frente ao Al Nassr.