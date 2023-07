Suárez explica pedido de rescisão com o Grêmio e não confirma futuro no Inter Miami: ‘Depois decido’

O atacante Luis Suárez e o vice-presidente do Grêmio, Antônio Brum, concederam uma entrevista coletiva no início da tarde deste sábado para falar da “novela” em cima de uma possível saída do uruguaio para assinar com o Inter Miami, novo time de Messi. Após o anúncio de que Suárez permanecerá no time gaúcho até o fim de 2023, o jogador e o dirigente explicaram que a intensidade do futebol brasileiro e uma lesão crônica no joelho foram os motivos para pedir a saída antes do previsto. O jogador não revelou o que pretende fazer após tratar as dores.

“Obviamente minha intenção era estar com a força física para poder ficar os dois anos, que foi o que pedi ao clube. Mas realmente eu precisava ser sincero comigo mesmo e com o Grêmio, ser honesto para reconhecer que no próximo ano não conseguiria render o que esperam de mim. Pela carga e intensidade que o futebol brasileiro tomei esta decisão e conversei com o clube, que entendeu”, disse Suárez, que deixará o Grêmio um ano antes do previsto inicialmente.

Luís Suárez vai ficar no Grêmio até o fim da temporada 2023 Foto: Lucas Uebel/GFBPA

O uruguaio não confirmou se, após a rescisão de contrato em dezembro de 2023, jogará pelo time dos Estados Unidos ou por outra equipe.

“O tema surgiu porque tenho uma lesão crônica e não estou aguentando o ritmo intenso que tem o futebol brasileiro. O time me ofereceu parar um mês, um mês e meio, mas se me comprometo, tenho que jogar e treinar. Se não, sinto que estaria mentido ao clube. Estou há 15 dias sem jogar e me sinto muito bem, a dor vai diminuindo. Preciso parar, recuperar e depois verei o que fazer. Não sei se vou me aposentar ou jogar em outro lugar.”

“O Suárez vem lutando contra intensas dores no joelho e o jogador cedeu em não fazer o tratamento agora. Se ele parasse agora, o Grêmio não teria condição de repor um atacante no mesmo nível que o Suárez. Os dois lados cederam para chegarmos a este acordo. A antecipação do vínculo segue ao que era previsto pelo Grêmio, que era de um ano”, afirmou António Brum, vice-presidente de futebol do Grêmio.

Suárez confirmou que houve contato do Inter Miami para tentar contratá-lo para atuar ao lado de Messi. “Pelo que entendi, o Inter Miami conversou com o Grêmio, que explicou que tenho contrato e não havia nenhuma possibilidade. Comigo não houve nada.” Na sequência, Brum afirmou que um jogador desta importância recebe muitas sondagens e não abriu mão do atleta.

Suárez, no entanto, não confirmou se chegou a pedir a rescisão imediata do contrato, disposto a devolver alguns valores ao clube, como havia sido noticiado. O atacante respondeu que não participou das conversas, que teriam sido feitas pelo advogado do atleta.’