Suárez marca de novo, Grêmio atropela Novo Hamburgo e garante liderança do Gaúcho

Avassalador desde os primeiros minutos, o Grêmio, que já estava classificado, garantiu a liderança da primeira fase do Campeonato Gaúcho em grande estilo. Na noite desta sexta-feira, recebeu o Novo Hamburgo em sua arena, em Porto Alegre (RS), e goleou por 6 a 1, pela nona e antepenúltima rodada.

O Grêmio precisou de 27 minutos para fazer 5 a 0, com gols de Vina, Kannemann, Cristaldo, Bitello e Bruno Alves. Na etapa final, Matheus Lagoa fez o gol de honra do visitante, mas Luis Suárez conseguiu deixar sua marca para completar a goleada. Ele não balançava as redes havia dois jogos, o que tem sido incomum na sua passagem pelo tricolor.

Com o resultado, o Grêmio chegou a 25 pontos com oito vitórias. Vice-líder, o Internacional tem 16 e só pode chegar a 25, mas com sete vitórias. O Novo Hamburgo, que agora não vence há três jogos, segue com oito pontos e corre riscos de rebaixamento.

Grêmio goleia e garante a liderança do Gauchão Foto: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

Logo no primeiro ataque, o Grêmio abriu o placar. João Pedro avançou pela direita e cruzou para a área, encontrando Vina. Livre de marcação, o meia finalizou de chapa para fazer seu primeiro gol com a camisa tricolor.

Quatro minutos depois, aos seis, Kannemann ampliou. Após outro cruzamento da direita, Bruno Alves cabeceou, mas o goleiro fez grande defesa. No rebote, Kannemann apareceu para completar, também de cabeça. Em seguida, aos sete, Bitello deu lindo passe, ainda no meio-campo, e deixou Cristaldo na cara do gol. O atacante chutou rasteiro e cruzado para fazer 3 a 0.

Mesmo com a grande vantagem, o Grêmio queria aproveitar a noite inspirada e fez 4 a 0 aos 19 minutos. Após troca de passes envolvente perto da área, Bitello saiu na cara do gol e tocou na saída de Lucas Maticoli para ampliar. Incansável, o quinto gol saiu aos 27 minutos. Suárez ficou com rebote de escanteio e chutou cruzado. O zagueiro Bruno Alves desviou no meio do caminho e marcou. Ainda no primeiro tempo, Cristaldo mandou um chute na trave.

Com tamanha vantagem, Renato Gaúcho fez algumas mudanças e passou a preservar o time para a Copa do Brasil. Mesmo assim, o Grêmio continuou sendo dono da partida no segundo tempo e teve chances com chute forte de Carballo e bola na trave de Viña.

Apesar disso, foi o Novo Hamburgo quem chegou ao gol de honra, aos 35 minutos. Após chute de Luiz Meneses, Matheus Lagoa aproveitou rebote para diminuir. Mas a diferença voltou a ser de cinco gols rapidamente. Com o ataque funcionando perfeitamente, só faltava o gol da referência do setor: Luis Suárez. Aos 38 minutos, Cristaldo cruzou da direita e o uruguaio completou de primeira para fazer seu oitavo gol em oito jogos e fechar a conta: 6 a 1.

O Grêmio volta a campo pelo Estadual apenas no domingo (5), às 20h, quando recebe o rival Internacional em sua arena, em Porto Alegre (RS). Depois, finaliza a primeira fase ao visitar o Ypiranga, no sábado (11), às 16h30. Antes de tudo isso, porém, estreia na Copa do Brasil na próxima quarta-feira, às 20h, quando encara o Campinense-PB, no Estádio Amigão, em Campina Grande (PB).

O Novo Hamburgo volta a campo no domingo (5), às 16h, quando visita o Aimoré, no Estádio Cristo Rei, em São Leopoldo (RS). Depois, recebe o São José, no sábado (11), às 16h30, na última rodada.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 6 X 1 NOVO HAMBURGO

GRÊMIO - Adriel; João Pedro (Thaciano), Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo; Pepê (Diego Souza), Carballo (Lucas Silva), Bitello (Villasanti), Cristaldo e Vina (Gustavinho); Luis Suárez. Técnico: Renato Gaúcho.

NOVO HAMBURGO - Lucas Maticoli; Itaqui, Kesley, Guilherme Mattis e João Vinícius (Assis); Santiago (Vini Charopem), Zé Vitor, Filipe Fraga e Dionathã (Tcharles); Fabrício (Luiz Meneses) e Lucas Gaúcho (Matheus Lagoa). Técnico: Edinho Rosa.

GOLS - Vina, aos dois, Kannemann, aos seis, Cristaldo, aos sete, Bitello, aos 19, e Bruno Alves, aos 27 minutos do primeiro tempo. Matheus Lagoa, aos 35, e Luis Suárez, aos 38 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Douglas Schwengber da Silva.

CARTÕES AMARELOS - Nenhum

RENDA - R$ 599.505,00

PÚBLICO - 13.406 pagantes (15.004 presentes).

LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).