Suárez parabeniza Messi pela conquista da Copa do Mundo por chamada de vídeo

Companheiros de clube no período de Barcelona e amigos pessoais desde então, Suárez e Messi conversaram neste domingo após a conquista da Copa do Mundo pela Argentina. Através das redes sociais, o atacante do Uruguai, atualmente sem clube, mostrou uma foto da ligação de vídeo que fez com o argentino ainda no vestiário do estádio Lusail.

“Parabéns Gordo! Parabéns amigo! VOCÊ É CAMPEÃO MUNDIAL. Digam o que quiserem, você é e será o melhor”, disse Luis Suárez em postagem no Instagram.

Leia também Coman é alvo de insultos racistas nas redes após perder pênalti contra a Argentina

Na postagem de Suárez, Messi aparece com a taça da Copa do Mundo, mas não foi apenas com ela que o craque argentino voltará do Catar. Por conta de suas atuações no mundial, o camisa 10 da seleção argentina foi eleito o melhor jogador da competição, primeiro da história a ter a honraria em dois mundiais diferentes, e foi o vice-artilheiro, com sete gols, atrás apenas de Mbappé que marcou oito.

Suárez parabenizou Messi pela conquista da Copa do Mundo por ligação de vídeo Foto: (AP Photo/Francisco Seco)

Aos 35 anos de idade, Messi declarou em várias oportunidades que a Copa do Mundo de 2022 seria a sua última, apesar do técnico Scaloni declarar que o craque terá lugar guardado para 2026. Presente em todos os mundiais desde 2006, o argentino é o atleta que mais jogou partidas de Copas na história.

Com a mesma idade de Messi, Luis Suárez também deve ter disputado seu último mundial no Catar. Vestindo a camisa 9 do Uruguai, o atacante foi eliminado na primeira fase, após a seleção uruguaia vencer Gana, empatar com a Coreia do Sul e perder para Portugal. Com a camisa da Celeste, Suárez teve seu melhor resultado em 2010, quando parou na semifinal.