Suárez reencontra Messi e faz primeiro treino pelo Inter Miami; veja possíveis datas de estreia

Após um período de sucesso, títulos e muitas vitórias pelo Barcelona, Suárez e Messi voltaram a treinar juntos novamente. Neste sábado, os dois dividiram o treinamento da pré-temporada do Inter Miami. O ex-centroavante do Grêmio comentou sobre sua expectativa: “Vamos sonhar grande”.

O Inter Miami abriu as atividades e a presença do reforço foi uma das atrações do trabalho realizado pela equipe americana. Feliz por esse novo ciclo, Suárez assinou contrato por uma temporada. A estreia do uruguaio deve acontecer nos amistosos pré-temporada do clube.

“Estou chegando para ajudar um time que tem jogadores conhecidos. Agora tenho que me adaptar ao grupo e tentar cumprir o objetivo do clube, que é ganhar a Major League Soccer. Isso é o que se espera de mim”, disse Suárez.

Além do argentino, Suárez se junta a outros velhos conhecidos como Sergio Busquets e Jordi Alba. No período em que formou o ataque com o Messi, as voltas olímpicas se tornaram frequentes. Em seis temporadas, eles ganharam quatro Campeonatos Espanhóis e uma Liga dos Campeões, entre as conquistas mais importantes.

Suárez, Messi, Busquets e Alba formam quarteto que fez sucesso no Barcelona e agora estão no elenco do Inter Miami. Foto: Inter Miami/Divulgação

Aos 37 anos, mas com problemas nos joelhos, o uruguaio espera repetir o mesmo desempenho que mostrou no Grêmio, quando foi o destaque do time gaúcho no Campeonato Brasileiro do ano passado.

“O melhor conselho para dar aos jogadores é sonhar que queremos vencer. Depende de nós. Podemos falar sobre isso, mas temos que demonstrá-lo em campo com trabalho, comprometimento e sacrifício”.

Em sua primeira atividade, o técnico Gerardo “Tata” Martino aprovou a participação de seu reforço. “O Luis (Suárez) trabalhou muito e completou bem o treino. “Hoje ele trabalhou muito bem e parece em boa forma. Estamos felizes com isso.

O Inter Miami estreia nos amistosos de pré-temporada na próxima sexta-feira, dia 19. O clube vai enfrentar a seleção de El Salvador. Entre os demais jogos marcados para a preparação, há os sauditas Al-Hilal e Al-Nassr como adversários, além do Newell’s Old Boys, clube em que Messi jogou na base.

Jogos da pré-temporada do Inter Miami