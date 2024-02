Suárez revela que quase foi para o Real Madrid e que mordida em Chiellini o levou para o Barcelona

A negociação aconteceu antes da Copa do Mundo de 2014, no Brasil. “Meu representante conversou com o Real Madrid, que queria me contratar e tudo estava indo na direção certa. Estavam pensando em vender Benzema para o Arsenal, já estava tudo certo”, afirmou.

O Barcelona entrou na briga e o negócio com o Liverpool, onde o uruguaio atuava, foi fechado por causa da famosa mordida que Suárez deu no zagueiro Chiellini, durante o triunfo do Uruguai diante da Itália por 1 a 0, na Arena das Dunas, na primeira fase da Copa do Mundo.