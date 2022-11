Sucesso da Arábia Saudita passa por profissionalização, investimento e carismático técnico francês

Publicidade

Considerada uma das maiores zebras da história das Copas do Mundo, desde que a primeira partida de um campeonato mundial foi disputada na uruguaia Montevidéu, a vitória da Arábia Saudita sobre a Argentina não nasceu por obra do acaso.

Basta cruzar as estatísticas, qualquer torcedor ou analista mais atento perceberá que, nos últimos anos, quando o assunto é futebol, eles já podem ser considerados uma potência na Ásia: seja com a sua seleção ou com clubes, como o Al-Hilal, os sauditas sempre têm um candidato a ganhar títulos continentais e presença no Mundial de Clubes.

A surpresa foi o futebol de alto nível coletivo e os destaques individuais que mostraram na sua estreia no estádio Lusail. Contra a Argentina, com exceção do pênalti cometido, o goleiro Al-Owais fez uma partida de alto nível, com grandes defesas. Entre os jogadores de linha, destaque para o meia Al-Dawsari, o craque do time. Autor de um golaço, contra os argentinos, é ele o responsável pela organização das jogadas mais perigosas da seleção saudita.

Técnico da Arábia Saudita em coletiva de imprensa antes do duelo com a Polônia pela segunda rodada da Copa do Mundo do Catar Foto: Khaled DESOUKI / AFP

INVESTIMENTO

O talento de Al-Dawsari não foi descoberto por sorte. Sua técnica foi lapidada às custas de investimento em educação e esporte. Boa parte dos jogadores, que como ele se profissionalizam, começou em academias. No caso de Al-Dawsari também pesaram os ensinamentos e a experiência de treinadores estrangeiros, como o português Jorge Jesus e o argentino Ramón Díaz. Patrocinados por membros da família real saudita, os principais clubes de Riad e Jedá, as principais cidades do país, tem bons centros de treinamento e estrutura.

E também a contratação de bons jogadores estrangeiros . Caso do brasileiro Michel, ex-Flamengo e Goiás, que divide a missão de criação de jogadas, com Al-Dawsari. Mais talentos importados elevaram o nível dos jogadores locais. “A Arábia Saudita tem uma política de valorização do esporte, que começa com a organização de grandes eventos, como a Fórmula 1 e organização de competições”, disse Renard, durante a entrevista coletiva antes do jogo contra a Polônia, pela segunda rodada do Grupo C. “Tudo isso está reduzindo nossa diferença em relação aos melhores: por isso a experiência em participar de Mundiais é tão importante para nós.”

Com material humano mais qualificado, de uns tempos para cá a seleção saudita também tem evoluído. Antes, seus dirigentes eram conhecidos pelo improviso e atitudes passionais. Em 1998, os cartolas sauditas demitiram o então técnico campeão mundial, Carlos Alberto Parreira, depois de perderem para a França. Quatro anos depois, foram tão despreparados para a Copa de 2002, que tomaram uma goleada de 8 a 0 da Alemanha.

SEM IMPROVISO

Agora, sob o comando de Renard não há improviso e o planejamento é seguido à risca. Horas depois da histórica vitória contra a Argentina, estava previsto um treino para os reservas. Pois mesmo com todo o clima de euforia, o treino foi mantido.

Nomeado técnico da seleção saudita, o francês Hervé Renard já tinha uma folha de serviços prestados e resultados confirmados em seleções como Zâmbia, em 2012, e Costa do Marfim. Ele é bem mais do que o técnico que gosta de usar camisas brancas no banco de reservas.

Ex-assistente técnico do francês Claude Roy, como ele um treinador carismático, as duas maiores qualidades de Renard são a sua facilidade para ler e compreender os movimentos táticos de uma partida e montar armadilhas para os adversários. Contra a Argentina, foram notáveis a capacidade dos sauditas pressionarem os adversários, na transição de suas jogadas. E também avançarem a sua defesa, com coordenação, para apanhar os atacantes rivais em posição de impedimento. Só no primeiro tempo foram nove situações de posicionamento fora de jogo.

A Arábia Saudita chocou o mundo ao vencer a Argentina de virada na estreia na Copa do mundo do Catar Foto: EFE/ Rodrigo Jiménez

“Eu e minha equipe técnica estudamos nossos adversários minuciosamente e preparamos um plano de jogo”, diz. “E nossos jogadores têm cumprido”. Mas, mais do que um gênio das táticas, Renard é exímio na sua capacidade para motivar o elenco.

Um concentrado destas habilidades acabou viralizando em um vídeo divulgado pela Federação Saudita de Futebol, que mostra os bastidores do vestiário da seleção da Arábia Saudita, no intervalo do primeiro para o segundo tempos. Mostra um enérgico Renard dando uma bronca daquelas nos seus jogadores. “Os argentinos estão jogando soltos demais, principalmente, o Messi”, esbravejou. “Se for para deixá-lo solto, peguem seus celulares e tirem fotos com ele”. Foi com planejamento e motivação que os sauditas tornaram-se uma das surpresas da Copa do Catar. Polônia é México que se cuidem.