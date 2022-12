Súditos prestam homenagem a Pelé em São Paulo: ‘Sempre será o nosso Rei’

Um dia após a morte de Pelé, as pessoas comuns tentam, de alguma forma, prestar uma última homenagem ao Rei do Futebol. Durante a manhã desta sexta-feira, 30, alguns populares conseguiram mostrar um pouco de carinho para o jogador que nos deixou na última quinta-feira.

Torcedor do Santos e apaixonado declarado por Pelé, Antonio da Paz não pensou duas vezes ao saber da morte do Rei do Futebol para ir até o hospital Albert Einstein, onde o ídolo esteve internado e morreu, para, de forma simples e singela, prestar uma homenagem.

“Precisava vir aqui homenagear o Rei. Acredito que todos os jogadores de futebol, todos os atletas precisam de respeito e carinho pelo que fazem, mas só teremos um que será o Rei. Rei apenas o Pelé”, disse Antonio da Paz.

Torcedores, fãs do Rei do Futebol, prestam uma última homenagem para Pelé em São Paulo.

Presente na entrada do Hospital Albert Einstein com uma foto de Pelé, Sérgio Silva não esconde a emoção de estar, mesmo que de longe, dando um último adeus para o Rei do Futebol. “Nós estamos aqui representando todos os brasileiros que não puderam estar aqui. Nossa presença aqui representa o amor que temos pelo Pelé. Pelé, descanse em paz. Você já foi Rei, você sempre será nosso Rei. Descansa em paz, Rei”.

"Nós estamos aqui representando todos os brasileiros que não puderam estar aqui". @Paulo_Chacon_

conversou com populares que prestam homenagens a Pelé na porta do hospital Albert Einstein



📷: Paulo Chacon pic.twitter.com/1buRQCzZyH — Estadão Esportes (@EstadaoEsporte) December 30, 2022

“É a minha 26ª São Silvestre amanhã. 26ª! Não poderia deixar de correr. É a minha forma de homenagear o Pelé. Vou correr por ele também”, comentou o Índio Kazuí também na porta do Hospital Albert Einstein.

“Pelé me fez torcer para o Santos”

Uniformizado dos pés a cabeça com as cores do Santos, Marcolino Oliveira, de 62 anos, não conteve a emoção em diversos momentos em que falou do Rei do Futebol. Segundo ele, o motivo de torcer para o Alvinegro Praiano é o eterno camisa 10 do clube.

“Sempre gostei de futebol, mas o Pelé me fez escolher o Santos. Acompanhei ele durante quase toda a carreira e ele me encantou. Encontrei com ele uma vez nas ruas de São Paulo, nos anos 70, consegui um autógrafo dele e entendi a razão dele ser o Rei. O Edson Arantes do Nascimento morreu ontem, o Pelé nunca morrerá”.

Marcolino Oliveira, de 62 anos, afirma que Pelé o fez se tornar santista.