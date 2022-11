Suíça bate Camarões com gol de rival naturalizado e larga na frente no grupo do Brasil na Copa

Publicidade

Em jogo válido pelo Grupo G, o mesmo do Brasil, a Suíça estreou na Copa do Mundo do Catar com vitória sobre Camarões, por 1 a 0, nesta quinta-feira. O atacante Embolo, camaronês naturalizado suíço, fez o único gol da partida, marcada pelo pior público do Mundial, com apenas 39 mil pessoas no Estádio Al Janoub. A seleção brasileira encara a Sérvia às 16h (horário de Brasília).

Com a vitória, a Suíça larga na frente do Grupo G e começa a vislumbrar uma classificação às oitavas. Os suíços encaram o Brasil na segunda-feira, às 13h, no Estádio 974. No mesmo dia, a seleção camaronesa joga contra a Sérvia, às 7h, novamente no Al Janoub.

Antes da bola rolar, o ex-atacante e ídolo camaronês Roger Milla foi homenageado pela Fifa com uma placa pelo recorde de jogador mais velho a marcar em uma Copa. Em 1994, aos 40 anos, ele fez o único gol de Camarões na derrota por 6 a 1 para a Rússia. Naquela ocasião, a seleção africana também estava no grupo do Brasil, que conquistou o tetracampeonato naquela ocasião.

Embolo (esq.) foge da marcação de jogador camaronês. Atacante fez o único gol da vitória da Suíça. Foto: Luca Bruno/AP

Com a bola rolando, foi Camarões quem teve as melhores oportunidades no início de jogo. Aos nove, Mbeumo recebeu lançamento, invadiu a área e finalizou com força. No rebote de Sommer, Toko Ekambi finalizou sozinho, mas isolou. Menos de cinco minutos depois, Choupo-Moting roubou a bola no meio e arrancou com liberdade em direção ao gol, mas finalizou sem força e perdeu a chance de abrir o placar.

Com a obrigação de vencer, a Suíça encontrou muita dificuldade na triangulação de jogadas, errando muitos passes. Com a seleção camaronesa bem posicionada na defesa, os suíços até dominaram as ações da partida, insistindo em cruzamentos e bolas levantadas na área, mas todas sem sucesso. Enquanto isso, o time africano apostou nos contra-ataques e voltou a assustar aos 30, quando Hongla recebeu passe na esquerda e chutou cruzado para boa defesa de Sommer.

A Suíça não conseguiu encontrar soluções para furar a boa defesa de Camarões, então a resposta veio na bola parada. A primeira finalização dos suíços finalmente aconteceu aos 39, quando Elvedi cabeceou após cobrança de escanteio, mas desviou fraco para fora. Nos acréscimos, em novo tiro de canto, Akanji subiu mais alto que a zaga adversária e cabeceou com perigo à esquerda de Onana.

A conversa no vestiário parece ter feito bem para a Suíça, que voltou melhor no segundo tempo. Logo aos dois minutos, Shaqiri cruzou rasteiro pela direita e Embolo, livre de marcação, mandou para as redes. O atacante não comemorou o gol pois curiosamente é nascido em Camarões e foi com a família ainda jovem para a Suíça, onde se naturalizou em 2014, estreando no futebol pelo Basel com somente 17 anos.

Com o gol adversário, Camarões foi obrigado a ser mais ousado e buscou responder à altura. Em boa chance, Choupo-Moting por pouco não abriu o placar em jogada individual, parando em Sommer. Anguissa também apareceu para finalizar de cabeça após cobrança de falta, mas também não conseguiu vazar o paredão suiço. A seleção europeia por pouco não fez o segundo em jogada idêntica à do primeiro gol, mas Onana fez uma defesa para evitar que Vargas marcasse. No lance seguinte, Embolo perdeu chance incrível na pequena área.

A reta final do jogo repetiu o primeiro tempo, com poucas emoções. Antes organizado, o time de Camarões começou a atacar de maneira desordenada e passou a não assustar mais. Por sua vez, a Suíça optou por não atacar com maior volúpia e passou a cozinhar a partida até o minuto final para garantir os três pontos.

FICHA TÉCNICA

SUÍÇA 1x0 CAMARÕES

SUÍÇA - Yann Sommer; Widmer, Nico Elvedi, Akanji e Ricardo Rodriguez (Comert); Frueler, Xhaka, Sow (Frei) e Shaqiri (Okafor); Ruben Vargas (Rieder) e Embolo (Seferovic). Técnico: Murat Yakin.

CAMARÕES - Onana; Fai, Castelletto, N’Koulou e Tolo; Oum Gouet, Anguissa e Hongla (Ondoua); Mbuemo (Ngamaleu), Toko Ekambi (N’Koudou) e Choupo-Moting (Aboubakar). Técnico: Rigobert Song.

GOLS - Embolo, aos dois minutos do segundo tempo

CARTÕES AMARELOS - Fai (Camarões); Elvedi e Akanji (Suíça) .

ÁRBITRO - Facundo Tello (Argentina).

RENDA - Não disponível.

PÚBLICO - 39.089

LOCAL - Estádio Al-Janoub, em Al-Wakrah.