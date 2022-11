Suíça x Camarões: escalação das equipes, onde assistir, horário e arbitragem

Publicidade

Suíça e Camarões estreiam na Copa do Mundo nesta quinta-feira, 24, às 7h (horário de Brasília), no Estádio Al Janoub, em Al Walkrah, no Catar. A partida abre o grupo G, o mesmo de Brasil e Sérvia, que também se enfrentam nesta quinta, às 16h. O jogo terá transmissão da Rede Globo (TV aberta) e SporTV (TV fechada). O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

Conhecida pela sólida defesa, a Suíça chega ao sexto Mundial seguido com a expectativa de brigar pelo segundo lugar da chave com a Sérvia. A seleção é comandada pelo técnico Murat Yakin, e tem como destaque o meia Xhaka, jogador do Arsenal, que leva a braçadeira de capitão do time no braço.

Os suíços não têm tradição de ir longe nas Copas, mas dificilmente são derrotados com facilidade e já deu provas que sabem jogar contra as seleções maiores. Contra o Brasil, em 2018, conseguiu segurar o empate. Na Euro, em 2021, eliminou a França, então campeã do mundo. Nas eliminatórias conseguiu se classificar direto para o Catar, jogando a Itália para a repescagem. Pela Copa das Nações, venceu Portugal e Espanha recentemente.

Camarões voltam a jogar uma partida de Copa do Mundo depois de oito anos, visto que ficaram de fora do torneio na Rússia. A principal força do time está na dupla de ataque formada por Choupo-Moting, jogador do Bayern de Munique, e em Vicent Aboubakar, artilheiro da última edição da Copa da Nações com oito gols.

Suíça x Camarões

HORÁRIO E LOCAL

A partida entre Suiça e Camarões será disputada nesta quinta-feira, às 7h (horário de Brasília), no Estádio Al Janoub, em Al Walkrah, no Catar.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão da Rede Globo (TV aberta) e SporTV (TV fechada). O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

SUÍÇA: Yann Sommer; Ricardo Rodriguez, Nico Elvedi, Akanji e Widmer; Sow, Xhaka e Freuler; Ruben Vargas, Embolo e Shaqiri. Técnico: Murat Yakin.

CAMARÕES: Onana; Tolo, N’Koulou, Castelletto e Fai; Ekambi, Hongla, Ntcham e Bryan Mbeumo; Choupo-Moting e Aboubakar. Técnico: Rigober Song.

QUEM APITA?

Árbitro: Facundo Tello (Argentina)

Assistente 1: Ezequiel Brailovsky (Argentina)

Assistente 2: Gabriel Chade (Argentina)

Quarto árbitro: : Said Martinez (Honduras)

VAR: Mauro Vigliano (Argentina)

AVAR: Fernando Guerrero (México)

ÚLTIMOS RESULTADOS

No último amistoso antes do Mundial, a Suíça perdeu para Gana, por 1 a 0, há uma semana da estreia na Copa. Porém, em setembro, os suíços venceram Espanha e República Checa pela Liga das Nações. Camarões também não ganhou os seus amistosos: empatou os dois jogos por 1 a 1, contra o Panamá e Jamaica, ambos realizados em novembro.