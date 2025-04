Sul-Americana 2025: onde assistir aos jogos do seu time

A Copa Sul-Americana se inicia nesta semana e, junto com ela, a trajetória de sete brasileiros rumo à conquista do segundo maior torneio continental. Cruzeiro, Fluminense, Atlético-MG, Corinthians, Vasco, Vitória e Grêmio são os representantes do País. Os jogos terão transmissão de ESPN, Disney+, SBT e Paramount.

Atual vice-campeão da competição o Cruzeiro é o primeiro brasileiro a estrear. Nesta terça-feira, dia 1º, o clube joga contra o Unión, da Argentina. A partida será transmitida pela ESPN e pelo Disney+. No mesmo dia, também Fluminense e Atlético-MG entram em campo. O primeiro enfrenta o colombiano Once Caldas, com transmissão feita pela ESPN, Disney+ e SBT; o segundo joga contra o Cienciano, do Peru, com transmissão de ESPN e Disney+.

Atual vice-campeão da Copa Sul-Americana, Cruzeiro é o primeiro brasileiro a fazer estreia nesta edição do torneio Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

PUBLICIDADE Na terça-feira, 2, quase todos os times brasileiros contarão com a transmissão da Paramount. É exceção o Corinthians, que enfrenta o Huracán, da Argentina, com transmissão da ESPN e do Disney+. Já o Vasco, que joga contra o peruano Melgar; o Vitória, que disputará com o Universidad Católica, do Equador; e o Grêmio, que enfrenta o Sportivo Luqueño, do Paraguai, serão transmitidos pelo Paramount. Nesta primeira etapa do torneio, cada clube participante faz, ao todo, seis partidas. Todas elas já possuem data, horário e transmissão definidos. Saiba como e quando acompanhar seu time:

Veja todos os jogos times brasileiros

1ª rodada

01/04 - 19h - Unión (ARG) x Cruzeiro - ESPN/Disney+

01/04 - 21h30 - Once Caldas (COL) x Fluminense - ESPN/Disney+/SBT

01/04 - 21h30 - Cienciano (PER) x Atlético-MG - ESPN/Disney+

02/04 - 19h - Corinthians x Huracán (ARG) - ESPN/Disney+

02/04 - 19h - Melgar (PER) x Vasco - Paramount

02/04 - 21h30 - Vitória x Universidad Católica (EQU) - Paramount

02/04 - 21h30 - Sportivo Luqueño (PAR) x Grêmio - Paramount

2ª rodada

08/04 - 19h - Grêmio x Atlético Grau (PER) - ESPN/Disney+

08/04 - 21h30 - América de Cali (COL) x Corinthians - Paramount/SBT

09/04 - 21h30 - Vasco x Academia Puerto Cabello (VEN) - ESPN/Disney+

09/04 - 21h30 - Cruzeiro x Mushuc Runa (EQU) - ESPN/Disney+

10/04 - 19h - Defensa y Justicia (ARG) x Vitória - ESPN/Disney+

10/04 - 21h30 - Fluminense x San José (BOL) - Paramount

10/04 - 21h30 - Atlético-MG x Deportes Iquique (CHI) - Paramount

3ª rodada

22/04 - 21h30 - Unión Española (CHI) x Fluminense - ESPN/Disney+

22/04 - 21h30 - Vasco x Lanús (ARG) - ESPN/Disney+/SBT

23/04 - 21h30 - Caracas (VEN) x Atlético-MG - Paramount

23/04 - 21h30 - Vitória x Cerro Largo (URU) - Paramount

24/04 - 19h - Godoy Cruz (ARG) x Grêmio - Paramount

24/04 - 19h - Corinthians x Racing (URU) - ESPN/Disney+

10/04 - 21h30 - Palestino (CHI) x Cruzeiro - ESPN/Disney+

4ª rodada

06/05 - 19h - Vitória x Defensa y Justicia (ARG) - ESPN/Disney+

06/05 - 21h30 - Corinthians x América de Cali (COL) - ESPN/Disney+/SBT

07/05 - 19h - Academia Puerto Cabello (VEN) x Vasco - ESPN/Disney+

07/05 - 21h30 - Atlético Grau (PER) x Grêmio - Paramount

07/05 - 21h30 - Mushuc Runa (EQU) x Cruzeiro - Paramount

08/05 - 19h - Deportes Iquique (CHI) x Atlético-MG - ESPN/Disney+

08/05 - 21h30 - San José (BOL) x Fluminense - Paramount

5ª rodada

13/05 - 19h - Grêmio x Godoy Cruz (ARG) - ESPN/Disney+

13/05 - 21h30 - Lanús (ARG) x Vasco - Paramount/SBT

14/05 - 19h - Fluminense x Unión Española (CHI) - ESPN/Disney+

14/05 - 21h30 - Cruzeiro x Palestino (CHI) - Paramount

14/05 - 21h30 - Cerro Largo (URU) x Vitória - ESPN/Disney+

24/05 - 19h - Racing (URU) x Corinthians - ESPN/Disney+

24/05 - 21h30 - Atlético-MG x Caracas (VEN) - Paramount

