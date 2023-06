Sul-Americana: Corinthians pega Universitario; saiba todos os confrontos

O Corinthians vai enfrentar o Universitário do Peru nos playoffs - fase que antecede as oitavas de final - da Copa Sul-Americana. O primeiro jogo, previsto para 5 de julho, será na Neo Química Arena e a partida de volta, dia 19, em Lima. Mas como as datas batem com as quartas de final da Copa do Brasil (5 e 12 de julho), CBF e Conmebol vão se reunir para definir o calendário.

O Corinthians terminou a fase de grupos da Libertadores com a terceira melhor campanha entre os terceiros colocados, por isso vai ter pela frente o Universitário, sexto melhor segundo colocado na Sul-Americana. Apesar de seguir vivo em um competição continental na temporada, o Corinthians não deve jogar com o que tem de melhor nas partidas pela Sul-Americana. Ao menos foi o que disse o técnico Vanderlei Luxemburgo na coletiva de imprensa após a última partida da equipe.

“Temos a Copa do Brasil, uma competição de seis jogos para tentar ganhar, e no Brasileiro é buscar a Libertadores. Copa do Brasil e Brasileiro são as prioridades”, mostrou sinceridade o treinador corintiano após o jogo contra o Liverpool. “Se fosse a Libertadores, o peso seria outro”, admitiu.

Corinthians terá o Universitario, do Peru, no playoffs para as oitavas de final da Copa Sul-Americana Foto: Miguel Schincariol / AFP

Outros dois times brasileiros vão participar dos playoffs. O Botafogo, que só empatou com o Magallanes, nesta quarta-feira, vai ter pela frente o Patronato, enquanto o América-MG vai enfrentar o Colo-Colo.

Os demais confrontos dos playoffs vão reunir: Barcelona x Estudiantes, Ñublense x Audax Italiano, Libertad x Tigre, Spoting Cristal x Emelec e Independiente Medellin x San Lorenzo. Os duelos foram definidos com o o melhor segundo colocado em grupo da Sul-Americana enfrentando o pior terceiro da Libertadores; o segundo melhor da Sul-Americana pega o segundo pior da Libertadores, e assim até serem definidos os oito jogos.